YouTubeチャンネル「しのずチャンネル」でおなじみの主婦YouTuber・shinoさんが、『【ダイソー&セリア】驚きの便利グッズが出た…‼︎今買うべき収納/掃除/便利グッズetc…』と題した動画を公開。話題の100円ショップ新作グッズを、実際に使いながら徹底レビューした。



冒頭では、子育て主婦ならではの“送り迎えあるある”を語ったshinoさん。「1ヶ月に1回、いや、2ヶ月、3ヶ月に1回ぐらい、パパが送ってくれる時があって、いや、めちゃめちゃね、助かるよね」と共感のコメントを寄せた後、「朝から活動モードに入ると言いますか。ちょっとウキウキしちゃって。この気持ちわかる人います? これ、ママあるあるじゃない」と視聴者に問いかけた。



今回紹介された100均グッズは、ダイソーとセリアの最新商品が中心。まずは、ネットやSNSでも話題沸騰中の「ハンディモップケース付き」。shinoさんは「これさ、最近SNSで話題になってる傘のカバーのハンディモップバージョンみたいなのが売ってたので、即買いしちゃった」と興奮気味にレビュー。「傘のやつね、まだ百均に出てないのよ。先にこっちが来ちゃったか、みたいな」と、流行の先取りにも注目した。



さらに、実用派グッズとして「泡で出てくるメガネクリーナー」もピックアップ。「泡タイプが一番やりやすいね」とその使い勝手に太鼓判。「ワンプッシュで結構足りちゃうわ。泡だからしっかり広がりますね。おー、きれいになりました。使いやすい、使いやすい。いいじゃんね、これ」と絶賛した。



子ども向けには、娘の落書き対策として「ホワイトボード（300円）」も購入。コメント欄を参考にアイテムを選んだというshinoさんは「簡単にかけて、お絵描きできるものがあった方がいいのかなと思って」と、視聴者との双方向コミュニケーションにも触れた。



このほかにも、ビニール傘の個性出しに役立つ「傘グリッパー」や、かわいさと機能性を両立した「オーガンジートートバッグ」、袋タイプのティッシュをおしゃれに収納できる「ティッシュカバーボックス」など、“即戦力”グッズが目白押し。



そして番外編では、保育園の送り迎えを楽しくするための「プリンセスのジップハンドルバッグ」や「ラメポーチ」に娘さんの好きなお菓子セットを詰める様子も紹介し、「車に乗って、お菓子を食べようとか、なんかお湯もさ、楽しないとさ」と、子育て主婦ならではのリアルな工夫も共有した。



