【ジンバルの頂点】機能が素晴らしい高性能ジンバル「Insta360 Flow 2 & Flow 2 Pro」をレビューします。アプリなしでもちゃんと動作するのがすごいですね！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネルにて発表された「【ジンバルの頂点】機能が素晴らしい高性能ジンバル『Insta360 Flow 2 & Flow 2 Pro』をレビューします。アプリなしでもちゃんと動作するのがすごいですね！」の中で、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、話題の最新ジンバル『Insta360 Flow 2 Pro』および『Flow 2 Plus』の魅力を語った。
冒頭、戸田氏は自身で撮影した歩行動画を見せつつ「手ブレも全く感じられなくて、これぞジンバルの効果だという風に感じられると思います」と高い安定化性能に感動を表明。また「ここまで綺麗にスマホとジンバルの組み合わせだけで撮れちゃうんですよ。感動ものの画質だと思います」と、スマートフォンとのシンプルな組み合わせでも圧倒的な映像美を実現できる点を強調した。
戸田氏が注目した主な新機能は、360度のトラッキング機能と『アクティブズームトラッキング』の精度の高さ。「360度トラッキングできるんですよ。見たこともないような動画が撮れるので感動ものです」と語り、ワンちゃんなど被写体が複数動くシーンでも鮮明に追従する実演を行った。さらに「iPhoneの標準カメラだけで追跡ができるドックキット」や、「ワンタップペアリング」「プロフレーミンググリッド」「Apple Watchやリモート端末からの遠隔操作」など幅広い便利機能にも太鼓判を押し、「先進的な機能ですね。しかも誰でもすぐ使えます」とその使い勝手の高さも力説した。
価格面やモデルごとの違いについても触れ、iPhoneユーザーには『Flow 2 Pro』、AndroidユーザーにはAIトラッカー付きの『Flow 2 Plus』を推奨。「僕はいっぱいジンバル使ってますけど、やっぱり最新モデルすごいですね。AppleDockKitに対応してるのでiPhoneのアプリで撮りたい方もおすすめですし、Insta360のアプリも素晴らしい」と率直な感想も述べている。
締めくくりで戸田氏は、「僕のね、点数評価、83点の超高得点つけたいと思います。スマホでね、撮影したい方、要するに、一眼レフとかのカメラ使わない方は、もうジンバルマストだと思うんですよね」と総括した。
冒頭、戸田氏は自身で撮影した歩行動画を見せつつ「手ブレも全く感じられなくて、これぞジンバルの効果だという風に感じられると思います」と高い安定化性能に感動を表明。また「ここまで綺麗にスマホとジンバルの組み合わせだけで撮れちゃうんですよ。感動ものの画質だと思います」と、スマートフォンとのシンプルな組み合わせでも圧倒的な映像美を実現できる点を強調した。
戸田氏が注目した主な新機能は、360度のトラッキング機能と『アクティブズームトラッキング』の精度の高さ。「360度トラッキングできるんですよ。見たこともないような動画が撮れるので感動ものです」と語り、ワンちゃんなど被写体が複数動くシーンでも鮮明に追従する実演を行った。さらに「iPhoneの標準カメラだけで追跡ができるドックキット」や、「ワンタップペアリング」「プロフレーミンググリッド」「Apple Watchやリモート端末からの遠隔操作」など幅広い便利機能にも太鼓判を押し、「先進的な機能ですね。しかも誰でもすぐ使えます」とその使い勝手の高さも力説した。
価格面やモデルごとの違いについても触れ、iPhoneユーザーには『Flow 2 Pro』、AndroidユーザーにはAIトラッカー付きの『Flow 2 Plus』を推奨。「僕はいっぱいジンバル使ってますけど、やっぱり最新モデルすごいですね。AppleDockKitに対応してるのでiPhoneのアプリで撮りたい方もおすすめですし、Insta360のアプリも素晴らしい」と率直な感想も述べている。
締めくくりで戸田氏は、「僕のね、点数評価、83点の超高得点つけたいと思います。スマホでね、撮影したい方、要するに、一眼レフとかのカメラ使わない方は、もうジンバルマストだと思うんですよね」と総括した。
YouTubeの動画内容
関連記事
【ミニPCにマスト】クローン対応ケースは便利で手軽だぞ！Yottamaster SSDとクローン対応ケースをレビューします
【買う前に見て！】 iPhone 17シリーズ速報 をお届けします。気になったポイントもズバリ紹介しますよ。
【13インチ高性能タブレット】これはすごいですね！13インチでSnapdragon 7+ Gen 3搭載の 「Alldocube Ultra Pad」は、間違いなく買いの一台ですよ！
チャンネル情報
戸田覚 ビジネス書作家 株式会社アバンギャルド、株式会社戸田覚事務所代表取締役著書150冊以上、連載月間30本以上好評執筆中IT機器、ガジェットの最新モデルをキャリア30年超のベテランが【辛口レビュー】。使いこなしなどのワザもお届けします！