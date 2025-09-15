¡È¶â»ý¤ÁYouTuber¡É¥Ò¥«¥ë¤¬¥É¥ó¥¤ÇÇúÇã¤¤¤¹¤ë¤È¡©¡¡°Õ³°¤È½îÌ±Åª¤ÊÇã¤¤Êª»Ñ¤Ë»ëÄ°¼Ô¡Ö¿Æ¶á´¶¡×
¡¡YouTuber¤Î¥Ò¥«¥ë¤¬9·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡È·ã°Â¤ÎÅÂÆ²¡É¤ÇYouTuber¤é¤·¤¤¡ÖÇúÇã¤¤¡×¤ò¹Ô¤¦Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¥Ò¥«¥ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖMEGA¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡×¡£¤µ¤Ã¤½¤¯Å¹Æâ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£¥Ò¥«¥ë¤ÏÅ¹ÊÞ¤Î¤Ê¤«¤Ë¡Ö¥Ðー¥¬ー¥¥ó¥°¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¿Ê²½¤·¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È´¶¿´¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡1³¬¤Ç¤Ï¤ª¼ò¤äÆüÍÑÉÊ¤ò¹ØÆþ¡£¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÍ¬ÊÝÇµ»å¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¡Ê¼«¿È¤ÎºÊ¡¦¿Ê·â¤Î¡Ë¥Î¥¢¤â¤ª¼ò¹¥¤¤À¤«¤é¡×¤È¥Æ¥ー¥é¤òÃµ¤¹¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê»Ñ¤â³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£¼¡¤Ï4³¬¤Ø¡£¥Ò¥«¥ë¤ÏÉáÃÊ¡ÖLAVISH¡×¤È¤¤¤¦¥·ー¥·¥ã¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Å¹Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥«¥´¤Î¤Ê¤«¤Ø¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¾ïÈ÷¤Ç¤¹¡×¤È¥Ò¥«¥ë¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ2³¬¤Î¿©ÉÊ¥³ー¥Êー¤Ø¡£¤ªÅ¹¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥¶¤òÈ¯¸«¤·¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤½¤¦¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¥É¥ó¥¤Î¥Ô¥¶¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢»î¤·¤Ë1Ëç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¾Æ¤°òÇä¤ê¾ì¤Ê¤É¤â¸«¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Ê¤ó¤ä¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¤ª²ñ·×¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¹ç¤ï¤»¤ÆÌó6Ëü±ß¤Û¤É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿Æ¶á´¶¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¸þ¸¶¹¯ÂÀ¡Ë