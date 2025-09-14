É×ÉØ¤Î±Ä¤ß¡Ö¤¢¤ë¡×´ûº§ÃË½÷1300¿ÍÄ¶¡Ä¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¡ÔÉÑÅÙ¡Õ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¢ªºÇÂ¿²óÅú¤¬À¸¡¹¤·¤«¤Ã¤¿
¡¡¥ê¥ó¥¯¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬¡¢´ûº§ÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö1Ç¯¤Ë1²ó°Ê²¼¡×¤Î20Âå¤â
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯3·î17Æü¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á59ºÐ¤Þ¤Ç¤Î´ûº§ÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¼Â»Ü¡£·×3000¿Í¡ÊÃËÀ1494¿Í¡¢½÷À1506¿Í¡Ë¤«¤éÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢Á´²óÅú¼Ô¤Ë¡ÖÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤Î48.8¡ó¡¢½÷À¤Î41.9¡ó¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡Ê¤¢¤ë¡Ë¡×¤È²óÅú¡£Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢3000¿ÍÃæ1360¿Í¡Ê45.33¡ó¡Ë¤¬¡ÖÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î54.67¡ó¡Ê1640¿Í¡Ë¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤¬¤Ê¤¤¡×¿Í¤ÎÊý¤¬¤ä¤äÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¡ÖÉÑÅÙ¡×¤ÇÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡É×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¡Ê1360¿Í¡Ë¤Ë¡ÖÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤ÎÉÑÅÙ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¡×¤òÊ¹¤¤¤¿·ë²Ì¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö1¥«·î¤Ë1²ó¡×¡Ê356¿Í¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î26.18¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¹âÉÑÅÙ¡Ê½µ2²ó°Ê¾å¡Ë¤Î³ä¹ç¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö20Âå¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö1Ç¯¤Ë1²ó°Ê²¼¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤â20Âå¤Ç°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤·¡¢·¹¸þ¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤ÎÍÌµÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤É¤Á¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤â¡Ö1¥«·î¤Ë1²ó¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö»Ò°é¤ÆÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¤Ç¤â¡¢±Ä¤ß¤ÎÉÑÅÙ¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢¡Ø»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¡á¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê¹½¿Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ûº§¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡Ä¡©