アニメ『Fate/strange Fake』OPテーマにJean-Ken Johnny（MWAM）とTAKUMA（10-FEET）が参加

澤野弘之が展開するボーカル楽曲に重点を置いたプロジェクト、SawanoHiroyuki[nZk]の新曲「PROVANT」が、2026年1月3日から放送開始となるTVアニメ『Fate/strange Fake』のオープニングテーマに決定した。

■アニメの世界観とシンクロ

「PROVANT」は、MAN WITH A MISSIONのJean-Ken Johnnyと10-FEETのTAKUMAをゲストボーカルに迎え、アニメの世界観とシンクロした、勢いのある力強いサウンドの楽曲。

新曲「PROVANT」は、アニプレックス公式YouTubeチャンネルで公開されたアニメのPVで楽曲の一部を聴くことができる。ぜひチェックしてみよう。

■澤野弘之 コメント

今回『Fate/strange Fake』のオープニングテーマをSawanoHiroyuki[nZk]で担当できると共に、Jean-Ken JohnnyさんとTAKUMAさんのお二人とコラボできる機会を頂き、とても嬉しく光栄に感じています。

久々にご一緒するJean-Ken Johnnyさんの歌声はやはりカッコ良く、楽曲に対してどうパフォーマンスすることが重要なのかを考えてくださる姿勢に、改めてボーカリスト・クリエイターとしての力やセンスを体感するレコーディング現場でした。

そして、初めてご一緒するTAKUMAさんのエモーショナルなアプローチによって、より楽曲のサウンドのコントラストや勢いを強く押し出していただき、お二人とのコラボの意義を感じると同時に、感謝しています。

この楽曲とシンクロする『Fate/strange Fake』の世界を楽しんでいただければ幸いです。

再ビ澤野サンノプロジェクトニ参加出来テ光栄デス。楽曲ノデモヲイタダイタ段階デ、巨匠ガマタトテツモナクカッコイイ曲ヲ書イテキタナーエロイナート思ッテオリマシタ。

澤野サンガ創リ出ス音楽ガ素晴ラシイノハ言ワズモガナ、自分自身デハアマリアプローチシナイメロディヤナニヨリ演者トシテモクリエイタートシテモ多大ナル刺激ヲ受ケマス。

TAKUMAサント2人デトイウ形デノVoコラボハ初メテナノデ、我々ヲゴ存ジノ方々ニモ新鮮ナ珠玉ノ1曲ニナッテオリマス。是非聴イテ下サイ！

澤野さんが携わっておられた映画の音楽に感動してJean-Ken Johnnyに話したらなんと知り合いで紹介して欲しい雰囲気が結露する勢いで噴出していたのに紹介されないまま、ある時突然来たJean-Ken Johnnyと澤野さんとアニメの音楽やれるというとんでもない話。。。それがこの『Fate/strange Fake』のOPテーマ。。地球っていう凄い事が起こる星があります。

【エピローグ】

随分前に澤野さんが音楽を担当していらした作品で「あ！？これジャンケンちゃう！？ほんで。。え！？なんやこのギターの音！！」Jean-Ken Johnnyの声が聴こえた楽曲のギターの音を聴いた瞬間に「なんやこの魔法がかかった様なありえへんすんごいギターの音は！！！」とポップコーンの紙バケツ片手にリモコン持って立ち上がって眼鏡が傾いてポップコーン撒き散らして寝癖全開で開いた口が塞がらなかった私はその後Jean-Ken Johnnyに会うやいなやいきなり聴くのでした「あんた歌ってたけどもしかして澤野さん知り合いなん！？

