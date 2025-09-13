»³²¼ÃÒµ×¤ò¾è¤»¤¿Èô¹Ôµ¡¤¬ÅþÃåÌÜÁ°¤ÇU¥¿¡¼¥ó¡¢¾å³¤¥Õ¥¡¥ó¥ß¤¬¤¢¤ï¤äÃæ»ß¤Î¡È11»þ´Öµ¡¾å¥È¥é¥Ö¥ë¡É
¡¡9·î1Æü¡¢»³²¼ÃÒµ×¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼29¼þÇ¯¤ÎµÇ°Æü¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤¹¤´¤¯Ä¹¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡£¤¤¤í¤¤¤í»×¤¤ÊÖ¤¹¤È´¶¶Ë¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
¡¡º£Ç¯¤Ï40ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤È¤¢¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î1½µ´ÖÁ°¤Î8·î24Æü¤âÈà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÆü¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾å³¤¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»³²¼¤µ¤ó¤Ï2020Ç¯¤Ë¹ñºÝ¥É¥é¥Þ¡ØTHE¡¡HEAD¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¥¢¥¸¥¢·÷¡¢ÆÃ¤ËÃæ¹ñ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¡¢ºòÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¾å³¤¥é¥¤¥Ö¤âÂçÀ®¸ù¡£¥Õ¥¡¥ó¥ß¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Î¤ªÎé¤Î°ÕÌ£¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¤Ø¤ÎÆ»Ãæ¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»³P¤¬¾è¤Ã¤¿Èô¹Ôµ¡¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¤¬¡È¤¢¤ï¤äÃæ»ß¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°´Ø·¸¼Ô¡Ë
»³²¼¤¬¾è¤Ã¤¿¹Ò¶õµ¡¤Ë¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸
¡¡¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»³²¼¤¬¾è¤Ã¤¿ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Î±©ÅÄ¶õ¹ÁÈ¯¾å³¤±ºÅì¹ñºÝ¶õ¹Á¹Ô¤¤ÎÊØ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î23Æü¤Î¸áÁ°¡¢Äê¹ï¤É¤ª¤ê¤Ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢ÅþÃå¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¸á¸å2»þ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½çÄ´¤Ê¥Õ¥é¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯ÅþÃå¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç»öÂÖ¤Ï°ìÊÑ¡£
¡Ö±ºÅì¹ñºÝ¶õ¹Á¤¬·ã¤·¤¤Íë±«¤Ç¡¢ÃåÎ¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤Èµ¡Æâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¾èµÒ¤Î¤Ò¤È¤ê¡Ë
¡¡»³²¼¤ò¾è¤»¤¿Èô¹Ôµ¡¤ÏU¥¿¡¼¥ó¤¹¤ë·Á¤ÇÊ¡²¬¶õ¹Á¤Ø¡£Å·¸õ¤Î²óÉü¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë½ÐÈ¯¤Ç¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¸½ÃÏ¤ÎÅ·µ¤¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê¡²¬¶õ¹Á¤Ç¤º¤¤¤Ö¤óÄ¹¤¯Â»ß¤á¤ò¤¯¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤â½ÐÈ¯¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ß¤ó¤Ê¡¢¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÆ±¡¦¾èµÒ¡Ë
¡¡Ê¡²¬¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤Æ3»þ´Ö¸å¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Èô¹Ôµ¡¤¬½ÐÈ¯¡£¤·¤«¤·¡¢¹Ô¤Àè¤Ï¾å³¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±©ÅÄ¶õ¹Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤¼¡¢¤Þ¤¿Åìµþ¤Ø°ú¤ÊÖ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÆüËÜ¹Ò¶õ¤ØÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
11»þ´ÖÃÙ¤ì¤Ç¾å³¤Æþ¤ê¤·¤¿»³²¼¤Ï
¡ÖÊ¡²¬¶õ¹Á¤«¤é¾å³¤±ºÅì¹ñºÝ¶õ¹Á¤ØºÆ½¢¹Ò¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·ÊØ¤ÎÃÙ±ä»þ´ÖÉý¤È¾èÌ³°÷¤Î¶ÐÌ³»þ´ÖÊÂ¤Ó¤ËµÙÍÜ»þ´Ö¤òÁí¹çÅª¤Ë´Õ¤ß¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ø°ú¤ÊÖ¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¾èÌ³°÷Á´°÷¤Î¸òÂå¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤ÇºÆ½¢¹Ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½¢¶Èµ¬Â§¾å¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌá¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¸á¸å11»þ2Ê¬¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¾å³¤¤Ø¤È½ÐÈ¯¤·¡¢ÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¿¼Ìë1»þ²á¤®¡£Åö½é¤ÎÍ½Äê»þ¹ï¤è¤ê¤â11»þ´Ö°Ê¾åÃÙ¤ì¤Æ¤ÎÅþÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÛÄê³°¤ÎÄ¹Î¹¤Ç¤µ¤¾¤ªÈè¤ì¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢
¡Ö³«±é»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ØÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥ê¡¼¥¿¡Ù¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤È¤È¤â¤Ë»³P¤¬ÅÐ¾ì!¡¡¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º·Ú¤ä¤«¤ËÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸À¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤â»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤è¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡²ñ¾ì¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡ÖÎ¹¤Ï·×²è¤·¤Ê¤¤¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤êÇÉ¤À¤«¤é¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬Î¹¤ÎÂé¸ïÌ£!¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿»³²¼¡£¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¹¤é¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤«¤¨¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¤Î¾Ú¤Ê¤Î¤«¤â¡£