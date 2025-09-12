¡ã40Âå¡¦50Âå¡ä¤ÎÀµ²ò¥Ø¥¢¤¤¿ー¥Ã¡ª¡Ú¥ì¥¤¥äー¥Ü¥Ö¡Û¤¬´èÄ¥¤é¤º¥·¥ã¥ì¤Æ¥¤¥¤♡
¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Î¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤¢¤«È´¤±¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡©¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢½Ü¤Î¡Ö¥ì¥¤¥äー¥«¥Ã¥È¡×¤òÁªÂò»è¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡£µ¤¼è¤é¤Ê¤¤¤æ¤ë¤µ¤È¥È¥ì¥ó¥É¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡Ö¥ì¥¤¥äー¥Ü¥Ö¡×¤Ê¤é¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ä¤¹¤µ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥¤¥äー¤Î·Ú¤¤¼Á´¶¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£È±¤ÎÀ¼Á¤äÇ¯Îð¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ëÇº¤ß¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢40¡¦50Âå¤Ë»÷¹ç¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸·Áª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ»Ø¤¹¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥«¥éー¤âÊ»¤»¤Æ¤ªÆÏ¤±¡£
°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥ì¥ó¥°¥¹
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î@nodiss_miuk¤µ¤ó¤¬Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¸ª¤Ç¤Ï¤Í¤ëÄ¹¤µ¤Î¥ì¥¤¥äー¥Ü¥Ö¡×¡£ÌÓÀè¤¬¸ª¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Í¤ä¤¹¤¤À¼Á¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¶ì¼ê¤Ç¤â¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¡£¥ì¥¤¥äー¤¬ÆâÂ¦¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Õ¤ó¤ï¤ê¼ý¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢³°¤Ï¤Í¤È¤ÎÂÐÈæ¤Ç¡¢¤¯¤Ó¤ì¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¸µ¤«¤éÆ¬¤Î·Á¤¬Èþ¤·¤¤¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤âÁÀ¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»Ä½ë¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë¥À¥¦¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢@nodiss_miuk¤µ¤ó¤¬¡Ö½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÌÓÀè¤Î¼Á´¶¤â°Õ¼±¤·¤Æ¥«¥Ã¥È¡×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥ì¥¤¥äー¥Ü¥Ö¡£¤Õ¤ï¤Ã¤È¶õµ¤¤ò´Þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥«¥éー¤Ï¡¢²Æ¤È½©¤Î¶ÌÜ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¤É¤Á¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ëÃÈ¿§·Ï¡£Æüº¹¤·¤òÈ¿¼Í¤·¤ä¤¹¤¯¥Ä¥ä¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¡¢¼ã¡¹¤·¤µ¤ò±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾åÉÊ¤µ¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤é¹µ¤¨¤á¤Ë
¥Ü¥Ö¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ì¥¤¥äー¤ò¹µ¤¨¤á¤«¤ÄÄã¤¤°ÌÃÖ¤ËÆþ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡£É½ÌÌ¤Ë¤Ï½À¤é¤«¤¤Æ°¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°Å¤á¤Î¥°¥ìー¥¸¥å¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¡¢ÄÀ¤ó¤À°õ¾Ý¤Ï²óÈò¤Ç¤¤½¤¦¡£¥«¥Ã¥È¤·¤¿@tomomi__hair¤µ¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡Ö¥ï¥ó¥«ー¥ë¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°½ÐÍè¤ë¡×ÅÀ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥¦¥ë¥Õ´ó¤»¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¯
Á´ÂÎ¤Î¥ì¥ó¥°¥¹¤òÃ»¤á¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê·Ú¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¥ì¥¤¥äー¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¦¥ë¥Õ¥«¥Ã¥È¤Ë¶á¤¤¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃæÀÅª¤Ê¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ü¥ó¤ä¥Õ¥ê¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥ì¥ó¥ÉÍ×ÁÇ¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÀÃå¤³¤Ê¤·¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢´Å¤µ¤ò°ú¤»»¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
writer¡§Nae.S