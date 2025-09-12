ÆÏ¤«¤Ê¤¤Í¹ÊØÊª¡¢¸Î°Õ¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ÄÁíÌ³Áê¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤òµá¤á¤¿¤¤¡×
¡¡ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ï£±£²Æü¡¢Í¹ÊØÊª¤òÅ¬ÀÚ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö°Æ¤Î°ìÉô¤Ç¡¢¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö°Æ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÇÛÃ£°÷¤¬¸Î°Õ¤Ë±£¤·¤¿¤êÇÑ´þ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÈÈºá¤ËÅö¤¿¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ï£²£°£²£±¡Á£²£´Ç¯¤Î£´Ç¯´Ö¤Ç¡¢ÇÛÃ£°÷¤¬Í¹ÊØÊª¤ò¸Î°Õ¤Ë±£¤¹¤Ê¤ÉÈÈºá¤ËÅö¤¿¤ë£²£³·ï¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í¹ÊØÊª¤¬Ì¤ÇÛÃ£¤À¤Ã¤¿»ö°Æ¤Î¤¦¤Á¡¢Ã¯¤¬ÇÛ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¸Î°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ì¤¸øÉ½¤Ç¤â·Ù»¡¤äÁíÌ³¾Ê¤ËÁêÃÌ¤·¡¢º¹½Ð¿Í¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º¹½Ð¿Í¤¬ÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â¼¾åÁíÌ³Áê¤Ï£±£²Æü¤Î³ÕµÄ¸åµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¸½ºß»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§Ãæ¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜÍ¹ÊØ¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤òµá¤á¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£