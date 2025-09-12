この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」で、案内人のJukiaが、初来日の米国人旅行者のAさんとBさん（いずれも仮名）を東京で案内する様子が紹介された。2人は「宿の予約よりも体験を重視する」旅のスタイルを掲げ、即興の東京観光が始まった。



空港でJukiaが声をかけると、AさんとBさんは「僕たち、何も予定ないよ。今週も何も予定ないよ（笑）」と答えた。Jukiaが「なにか裏があるの？」と尋ねると、2人は「なにもないですよ（笑）」と笑い、Jukiaは「完璧ですね！」と応じた。



車中では、Jukiaがシートベルトの着用を促すと、Bさんは「安全は2番目に大事かと思ってたよ（笑）。うん、楽しむことが1番大事だね！」と述べ、「1. 楽しむ気持ち、2. 安全、3. 食べ物だね」と優先順位を示した。2人は「ホテルは取ってないよ！ ホテルの優先順位は3番目だよ（笑）」と明かした。Aさんは「ずっと日本に来てみたかったんだよ！」と語り、Bさんは「アメリカの国外は初めてだね！」と述べた。



日本の印象について、Aさんは「これは本当にお世辞じゃないんだけど、日本に行く人ってみんな日本を好きになるよね。日本からアメリカに帰ってきた人、みんな日本の良いところしか言わないもん」と語った。Bさんは「世界で一番きれいだしね。きれいだし、人はみんな優しいし、ご飯もおいしいし」と述べ、Aさんは「まるでカナダみたいだよ！（笑）」と続けた。Bさんは「僕は戻ってくるよ！ 日本でスキーに行きたいんだ。日本の雪は最高だよ！ パウダースノーだ！」と再訪の意欲を示した。



仲見世通りを散策し、東京で最古級とされる寺院の一つ、浅草寺に到着。2人は700 kgの巨大な提灯や、左右に鎮座する守護神に驚いた。お清めの作法を教わったBさんは「僕たちの宗教では許されてるよ！」と述べ、Jukiaの「お祈りする前にやることがいくつかあるんだ！ まずは自分自身をお清めするんだよ！」という説明に、Aさんは「いろいろと意味が込められていて良いね！」と語った。



昼食では「親子丼」「鮭ハラス定食」「ほっけ開き定食」「ももから揚げ」を注文。Bさんは親子丼を一口食べて「That is unreal（半端なくおいしいね）！」と述べ、Aさんは「毎朝親子丼食べたいよ！」と興奮した。鮭ハラスについては「That is so good！ 今まで食べたサーモンで一番だ！」と語った。Aさんはから揚げを食べて「揚げ物なのに体に悪い感じがしないよ！ うん！ 健康的な気がするよ！」と述べた。Jukiaは、この定食がアメリカでは30ドル（約4,500円）ほど、日本では7〜8ドル（約1,000〜1,200円）で食べられると伝え、2人は「信じられないね！」と驚いた。



旅の終盤、Aさんは「日本を知って、好きになって、楽しめたら良いなって。友達も作りたいなって」と述べ、Jukiaが「友達はもう出来たよ！」と返すと、Aさんは「夢叶ったよ！ ミッションコンプリート！ もうアメリカ帰れるよ（笑）」と語った。Bさんはパイロット養成学校を卒業間近で、デルタ航空が東京にハブ空港を持つことから、将来的に東京に移住する可能性もあると明かした。



Aさんは「Bさんは日本人女性と付き合いたがってるよ！」とBさんの本音を明かした。Aさんが「女の子と話すときに使える言葉が知りたい」と尋ねると、Jukiaは「『かわいい』って知ってる？」と答え、発音と意味を伝えた。好みのタイプを問われたBさんは「日本人」「かわいくて面白い子かな」「面白くて好奇心旺盛な子が好きだね！」と理想を語った。「富士山ガールを見つけてきてくれたら、その子と登るよ！」と意気込み、Aさんは「カルチャーショックではないけど、素晴らしい違いを見せてもらったよ。他の人の生き方や姿勢を見ると、自分も謙虚な気持ちになれるよ」と述べた。最後に、Jukiaが2人にチャンネルのステッカーを手渡し、再会を約束した。





