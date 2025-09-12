徳島DFモヨマルコム強志に第一子誕生「家族と周りの方々に勇気を与えれるよう全力で生きていきます」
徳島ヴォルティスは12日、DFモヨマルコム強志に第一子となる長男が誕生したことを報告した。
モヨは今年2月にV・ファーレン長崎からの期限付き移籍でポルティモネンセ(ポルトガル2部)へ加入し、8月に徳島へ完全移籍した。クラブを通じて「大切な家族がまた1人増えました。まずは無事に産んでくれた妻と生まれてきてくれた子ども、そして数日にわたって時間を頂き、この瞬間を迎えさせてくれたチームに感謝したいです」と伝え、「ここから先はサッカー選手としても父親としても、家族と周りの方々に勇気を与えれるよう全力で生きていきます」とコメントしている。
