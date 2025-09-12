プロ野球のセ・リーグは、阪神が史上最速となる9月7日に優勝を決めた。一方、9月10日現在（以下同）、パ・リーグでは大混戦が続いている。首位は75勝46敗のソフトバンクで、マジック15が点灯。2位は73勝50敗の日本ハム、3位は64勝57敗のオリックス。そのため「日本シリーズで阪神がパ・リーグに勝てるかどうか」という議論がファンの間で盛り上がっている。

担当記者は「何しろ阪神が優勝した際、2位の巨人とは17ゲームの差が付きました」と言う。

「もちろんクライマックスシリーズ（CS）で阪神が敗退する可能性もあります。とはいえ、野球ファンは“セ・リーグ無双”の阪神が日本シリーズに進出するという前提に立ち、大混戦を繰り広げているパ・リーグの3チームと対戦したらどうなるか、という議論を楽しんでいます。そして多くのファンが指摘するのが交流戦で阪神が苦戦したことです」

就任1年目にしてリーグ制覇を成し遂げた藤川監督

今季の交流戦の順位表を見ると、首位のソフトバンクから6位の楽天までパ・リーグの6球団が上位を独占。阪神は8勝10敗と負け越し、順位は8位だった。

「興味深いことに、阪神はパ・リーグ2位の日ハムには2勝1敗で勝ち越し、3位のオリックスには3連勝しました。ところが西武と楽天に6連敗、さらにロッテ戦の初戦も敗れて7連敗。最終戦のソフトバンクにも1勝2敗と負け越したのです。ちなみに阪神の藤川球児監督は優勝した際、この7連敗で『自分が強くなった』と振り返っています。いずれにしても今季の阪神は強力投手陣が圧巻の投球です。野球ファンは『阪神投手陣がパ・リーグ進出チームの打線を封じ込めるかどうか』に関心を持っているようです」（同・記者）

短期決戦の恐ろしさ

さらに独走で優勝した阪神と、大混戦を経験したパ・リーグ3チームの違いも影響を与えるのではないかという声もある。

「最終的にはCSで引き締まるのでしょうが、史上最速でのリーグ制覇を果たしたがゆえに、阪神がCSファイナルステージの初戦直前まで緊張感を保ち続けるのは至難の業でしょう。一方、パ・リーグはソフトバンクにマジックが点灯しているとはいえ、まだまだ日ハムにもチャンスは充分にあります。少なくともセ・リーグのような独走チームは存在しないので、上位3球団は緊張感を失わないままCSに突入することになります。この差が日本シリーズにどう影響を与えるのかも、ファンが注目するポイントのようです」（同・記者）

ヤクルト、巨人、阪神でプレーし、日本シリーズを3回経験した野球解説者の広澤克実氏は「パ・リーグはどこのチームが進出を決めたとしても、阪神との日本シリーズは解説者泣かせの予測不能な展開になると考えています」と言う。

「そもそも短期決戦ですから、レギュラーシーズンではあり得ないようなことが起きてしまいます。昨年の日本シリーズでもDeNAが日本一になると予想していた人は少なかったはずです。リーグ3位のDeNAはリーグ1位のソフトバンクに負けるというファンの声も目立ちました」

日本シリーズは失言すら命取り

下馬評通りソフトバンクは3連勝で日本一に王手をかけたが、小久保裕紀監督が「3つ負けられるのが日本シリーズ」と発言してしまう。

広澤氏は「あの失言で流れが変わってしまいました」と指摘する。事実、その後のソフトバンクは4連敗でDeNAの逆転優勝を許した。監督の失言が結末に大きな影響を与えるというのは、レギュラーシーズンではあり得ないだろう。

広澤氏はヤクルト時代、1992年の日本シリーズでは西武に敗れ、93年は西武に勝って日本一。阪神時代は2003年にダイエー（現・ソフトバンク）に敗れて現役を引退した。つまり短期決戦の勝利も敗北も経験している。

「レギュラーシーズンは長いですから、絶好調の時もあれば絶不調の時もあるという具合で、成績は最終的には平準化されます。選手の実力を反映した成績になるわけです。ところが日本シリーズは短期決戦ですから、一度不調に陥ってしまうと全く挽回できないまま終わってしまうことが珍しくありません。昨年の日本シリーズでも第4戦からソフトバンク打線は完全に沈黙してしまいました。これもレギュラーシーズンではあり得ない展開だと言えます」（同・広澤氏）

逆に好調な選手はシーズンを通して絶好調で、手が付けられないほど大活躍するというケースもある。

「日本シリーズは運の要素が大きい」

「こうした選手も、明確な理由があって誕生するわけではありません。日本シリーズは好調も不調も極端な成績で終わる選手が珍しくないのです。そのため、まさに『勝負は時の運』という結果になりやすいと言えます。AIはレギュラーシーズンの順位なら予想できるかもしれませんが、日本シリーズは不確定要素が多いので無理だと思います」（同・広澤氏）

そして広澤氏が注目するのは、交流戦も一種の短期決戦だということだ。

「阪神が交流戦で7連敗してしまったのは、やはり6月6日のオリックス戦で石井大智投手の頭部に打球が直撃し、緊急降板となったことが大きな影響を与えたからでしょう。阪神鉄壁のリリーフ陣が崩れてしまい、これは大変な痛手でした。1人の監督の発言や、1人の投手のケガが流れを左右してしまうのが短期決戦の特徴です。つまり阪神は日本シリーズで4連勝する可能性もあれば、4連敗する可能性もあるということです。ヤクルト時代、監督だった野村克也さんも『日本シリーズは運の要素が大きい』と言っていました」

ちなみに阪神は日本シリーズに7回出場し、日本一は2回。そのうち1回は2023年にオリックスを倒して日本一に輝いた時のものだ。

一方、日ハムとは1962年、東映フライヤーズの時代に対戦して敗れている。さらに相性が悪いのはソフトバンクで、1964年の南海、2003年のダイエー、2014年のソフトバンクのいずれも敗れている。

