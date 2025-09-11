調剤薬局「薬局コアファーマシー」経営のシティ・メディカル・ホールディングスなど4社が更生手続き開始
シティ・メディカル・ホールディングス（株）（TDB企業コード：762056491、文京区本郷1-5-7、代表山野井健太氏）、シー・シー・コア・ファーマシー（株）（TDB企業コード：987591732、同所）、コア・ファーマシー（株）（TDB企業コード：270908171、埼玉県戸田市下戸田2-16-2、代表渡辺剛史氏）、（株）コンフィアンス（TDB企業コード：092004727、茨城県日立市折笠町 564-2）の4社は、7月30日に東京地裁より会社更生手続きに基づく保全管理命令を受けていたが、8月31日に更生手続き開始決定を受けた。
更生管財人は金山伸宏弁護士（かなやま法律事務所、港区西新橋1-21-8、電話＜保全管理人室＞03-5803-7441）。
当グループは、シティ・メディカル・ホールディングス（株）を持株会社として、調剤薬局事業を展開。中核となるシー・シー・コア・ファーマシー（株）は、調剤薬局「薬局コアファーマシー」などを中心に21店舗を運営するほか、家庭用医薬品や医療用品の販売も手がけ、2024年5月期には年売上高約23億円を計上していた。
しかし、一部役員がグループ外へ多額の資金を流出させていたことが発覚したため、同役員によるグループへの関与から脱することを企図。2025年7月30日にコア・ファーマシー（株）が会社更生手続きを申請すると同時に、同社を申立人としてシティ・メディカル・ホールディングス（株）の更生手続きを申請。併せて、シティ・メディカル・ホールディングス（株）を申立人として、シー・シー・コア・ファーマシー（株）および（株）コンフィアンスの更生手続きの申請も行っていた。
負債は、シティ・メディカル・ホールディングス（株）が約6億4600万円、シー・シー・コア・ファーマシー（株）が約18億6600万円、コア・ファーマシー（株）が約2億4000万円、（株）コンフィアンスが約2億7400万円で、4社合計で約30億2600万円（2025年5月末時点）。
なお、複数社がスポンサー候補として手を挙げており、選定が進められている。
