【Amazon】iPhone 17シリーズ発売目前！今ならiPhone 16とiPhone 16 Plusが最大8%OFFに
新シリーズ発売を前に、「iPhone 16」と「iPhone 16 Plus」がAmazonでプライスダウン。新旧モデルを賢く選んで、自分にぴったりのiPhoneを手に入れてくださいね。
Apple iPhone 16 / Apple iPhone 16 Plus
カメラコントロールで、カメラのツールに一段とすばやくアクセスが可能に。指をスライドさせるだけでカメラ機能を調整し、レンズを切り替え、デジタルズームで理想の構図を決められます。
また、一眼二役の48MP Fusionカメラで超高解像度写真を撮影したり、超広角カメラで極限までクローズアップしたマクロ写真を撮影することも簡単に実現。iPhone 15のA16 Bionicチップから2世代進化したA18チップを搭載し、iPhone 16では22時間、iPhone 16 Plusでは22時間のビデオ再生ができます。
プライスダウンしているiPhone 16シリーズ
Apple iPhone 16（128 GB）
Apple iPhone 16 (128 GB) - ウルトラマリン SIMフリー 5G対応
124,800円 → 114,800円（8%オフ）
Apple iPhone 16 Plus（128 GB）
Apple iPhone 16 Plus (128 GB) - ティール SIMフリー 5G対応
141,212円 → 131,111円（7%オフ）
Apple iPhone 16 Plus（256 GB）
Apple iPhone 16 Plus (256 GB) - ブラック SIMフリー 5G対応
156,364円 → 146,263円（6%オフ）
