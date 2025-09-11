【小林至教授のマネーボールQ&A】#8

【マネーボールQ＆A】プロ野球の「グッズ販売ビジネス」の儲けはどれくらい？

【Q】球界はもちろん、国内の野球ファンに衝撃を与えた、ネットフリックスによる「WBC独占配信契約」。これまで地上波で視聴できたWBCが、来年春開催の大会はサブスクに加入、つまり金を払わなければ見られなくなってしまった。なぜ、地上波放送が消滅したのか。これによる日本球界のダメージはあるのか。

【A】まずは「なぜ」。

理由は放送権料の高騰とビジネスモデルの違いです。WBCを運営するWBCIはMLBとMLB選手会が共同出資した営利企業で、普及より収益を優先する構造です。前回大会の日本向け放映権は30億円前後でしたが、今回は推定150億円規模まで跳ね上がった。

これでは日本の民放やCS局では到底払えません。地上波はCM収入頼みで、30秒スポットが高くても500万円程度。しかも準決勝・決勝は米本土の夜=日本の早朝に行われ、視聴率が高くても広告単価は伸びません。加入料＋広告の二面市場で回収できるネットフリックスの方が、はるかに高値を提示できる。

結果として、WBCIは日本のテレビ局ではなく、グローバル・プラットフォームとの独占契約を選んだのです。

次に「影響」。

過去を振り返れば、WBCは日本球界に強い追い風をもたらしてきました。日本はこれまで3度優勝し、前回2023年大会では日本戦7試合のうち6試合が3000万人以上に視聴され、決勝は早朝にもかかわらず5000万人が優勝の瞬間を見届けました。

その熱気は地上波中継や特番を通じて全国に拡散し、侍ジャパンの常設化やスポンサー獲得につながりました。さらに、13年大会後にはNPBの観客動員が前年から増加に転じるなど、明らかに「WBC効果」がありました。

すなわち、地上波を通じて大会が「国民的イベント」として認知され、そこからプロ野球全体の人気を底上げする因果の構図が存在したのです。

しかし今回、試合が「サブスクの壁」の内側に入れば、従来の地上波視聴者、とりわけ高齢層やライト層の一部はアクセスできなくなります。視聴人口が縮小するだけでなく、地上波局も「自分たちが中継できない大会を特番で宣伝する理由がない」となり、報道露出も減少するでしょう。

その結果、これまで享受してきた外部効果--代表ブランドの価値上昇、スポンサー拡大、観客動員の押し上げ--は目減りする可能性が高い。つまり今回の「配信独占」は、日本球界にとって重要だった「宣伝媒体としての地上波」という土台を失うことを意味するのです。

もっともメリットもあります。ネットフリックスは全47試合をライブとオンデマンドで配信すると発表しており、ファンは既存のサブスクリプションのまま、スマホやスマートTVで好きな時間に観戦できます。熱心な層にとっては大歓迎でしょうし、生活スタイルに合わせて楽しめる点では新しい観戦体験を広げる可能性があります。

結局のところ、この件は「配信か地上波か」という二者択一ではなく、スポーツ放送の構造変化を象徴しています。黒船来航が開国を迫ったように、外圧は進化のきっかけにもなり得ます。

今回のネットフリックス独占も脅威ではなく、「到達」と「収益」をどう両立させるかを問い直す契機。公共性をどう担保するか――ハイライトの開放やパブリックビューイングの制度化--をセットで考えられれば、日本のスポーツ放送が一段上のステージへ進化する、そんな機会となるかもしれません。

（小林至／桜美林大学教授）