女優の川口春奈（30）が9月に入ってからネット上で“フルボッコ状態”だ。その理由は……ズバリ、食べ方。週刊誌記者がこう言う。

「2021年に本人がYouTubeチャンネルで公開した動画の中から蕎麦を食べるシーンが切り抜かれてTikTokに投稿されたところ、その豪快な食べ方が批判を浴びたんです。4年も前の動画ですがTikTokユーザーには“新鮮”だったようで、驚きが広がった形です」

動画で川口は大量の蕎麦を箸でつかんで口にねじ込んでいるほか、蕎麦の量が多すぎるためにすすり切れずに噛み切っていた。お世辞にもキレイとは言えない食べ方に対しては《これは見なきゃ良かった・・・川口春奈ちゃんのファンだったのに、食べ方汚くてがっかり》といった批判が多い。前出の週刊誌記者いわく「川口さんの食べ方はこれまでにも散発的ながら視聴者から見とがめられてきた」とこう続ける。

「古くは2015年のフジテレビの7月期ドラマの番宣番組に出演した際、餃子を大口を開けて一口で食べるシーンが話題になりました。20年には自身のYouTubeチャンネルの動画でスパゲティを豪快にすする姿が批判を招いたほか、24年には『バナナマンのせっかくグルメ』（TBS系）に出演した際、ステーキを豪快にほおばる姿に驚きが広がりました。この時は、一緒に出演していた松下洸平さんから『僕よりワイルドに食べないで！』とツッコまれたほどです」

今年に入ってからはどうなのか？ 本人のYouTubeチャンネル「はーちゃんねる」では6月に寿司、7月にはモダン焼きをはじめとする“粉もん”を食べる動画が相次いで公開されているが、そこでの食べ方は口の開け方こそ大きいものの、「ほおばる」などの“ワイルドさ”はない。食べているものにもよるかもしれないが、三十路になって少しはマシになった？

