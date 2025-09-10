キャットタワーの上でくつろぐ2匹の猫が見せたシンクロ芸がSNSで注目を集めています。記事執筆時点で141万表示を突破し、5.7万件の「いいね」が集まった投稿には、「カッコいいー！」「角度で全然違って見えるのが面白いね！」といったコメントが寄せられ、大きな話題となりました。

【写真：キャットタワーを見上げると3本の脚が見えて…『横』から見てみると？→猫たちの『可愛すぎるポーズ』】

キャットタワーの上で2匹は…？

Xアカウント「komugi56285」に投稿されたのは、黒猫のおはぎちゃんと白黒猫のおむすびくん。投稿主さんがキャットタワーのハンモックを下からのぞくと、3本の脚がはみ出ていたそうです。3本の脚がにょきっと突き出ている、不思議な光景。

息ぴったりのポーズを披露！

ハンモックの上でおはぎちゃんとおむすびくんがくつろいでいるんだろうなと思い、今度は横から見てみると……そこには、2匹が並んでそろって腕をピーンと伸ばした姿が！拳を前に突き出したかのような2匹の姿は、どこかやる気に満ちています……！

まるで打ち合わせしたかのような2匹の息ぴったりのポーズ。ついついセリフを入れたくなってしまう姿です。このコンビ芸を見たユーザーからは「えいっ！やーっ！」「『頑張るぞ！』『おぅ！』」など、シーンにぴったりのセリフが。

以心伝心の仲良しコンビ

おはぎちゃんとおむすびくんは、普段からキャットタワーで同じように腕を伸ばす姿を見せることが多いのだとか。別々にいても、なぜか同じポーズをとってしまうという2匹。まさに以心伝心の仲良しぶりがうかがえます。

今回の投稿には5.7万いいねの高評価が集まり、「気分はスーパーニャン」「カッコいいー！」「仲間に入りたいw」など、2匹の楽しげな雰囲気をうらやましく思う声も多数寄せられています。この猫ちゃんたちと一緒なら、困難なことにも立ち向かえそうです！

Xアカウント「komugi56285」には、今回の主人公おはぎちゃん・おむすびくんの他にも複数の猫ちゃんたちが登場。まったり過ごしながらも笑いを届けてくれる猫ちゃんたち、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Xアカウント「komugi56285」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。