笹野高史77歳、愛車が「カッコよすぎ」 車両本体価格3000万円超え！ ピカピカの車体が印象的
俳優の笹野高史が、10日までにインスタグラムを更新。愛車を披露すると、驚きの声が多数寄せられた。
【写真】笹野高史77歳、愛車が「カッコよすぎ」「スゴイ」 ネット衝撃（4枚）
1948年6月22日生まれの笹野。現在公開中の大ヒット作『劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』や、26日公開の『沈黙の艦隊 北極海大海戦』に出演するなど今年の活躍もめまぐるしい。
SNSでは「ポルシェ 911 カレラS カブリオレ」や、「フィアット 500X インフィニート」など、愛車の数々を紹介。今年1月17日には、「ポルシェ ボクスター」から、「ポルシェ911ターボS」に乗り換えたことを明かし、ファンを驚かせた。
今回の投稿では「富士山をのぞむ場所から」と、「ポルシェ911ターボS」の写真を投稿。富士山をバックに白く光る車体が印象的だ。ファンからは、「めちゃくちゃカッコいい」「凄いね〜」などのコメントが多数寄せられている。
引用：「笹野高史」インスタグラム（@awajiya88）
