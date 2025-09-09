注文住宅マイスターの杉浦一広氏が提唱「脱衣場エアコンが快適生活のカギ！“ケチるな、つけっぱなしでOK”の真意
住宅の快適な暮らしを追及する人気動画「【カビ対策】梅雨時期のお風呂のカビは脱衣場エアコンで解決！」で、注文住宅マイスター・杉浦一広氏が登場。杉浦氏は、視聴者から悩みが寄せられる“梅雨のカビ問題”をテーマに、自宅設計とエアコン活用の重要性について語った。
動画冒頭、杉浦氏は「梅雨の時期は外の水蒸気量がとてつもなく多い」「普通の家はカビる場所をわざわざ選んで作っている」と現状の“カビ事情”に警鐘。特に脱衣場や北側の浴室は湿気がこもりやすく、カビの温床になりやすいと指摘した。
杉浦氏は梅雨時のカビ対策として、「まずは脱衣場にエアコンをつけて、つけっぱなしにするのが基本。除湿器を買うよりも安く効率的。10万円もしないからぜひ検討して」と推奨。「リビングや寝室よりもカビるのは脱衣場とお風呂場。だから設計段階で“ここに必ずエアコンを”と頼むべき」と、専門家らしいアドバイスを送った。
また、洗濯物が乾かないという悩みにも、「脱衣場にエアコンがあれば、洗濯物はカラッと乾く。リビングで干しても乾かないなら、まず脱衣場でエアコンを使ってみてほしい」と語る。一方で、「世の中のほとんどの設計者は、どうしても無難な間取りにこだわりすぎて、最大の湿気対策を見逃している。だから“自分たちで間取りに脱衣場用エアコンを加えて”って言うだけで、快適で清潔な家になる」と自信を見せた。
実体験として、杉浦氏がリフォーム先の脱衣場にも“押し売りで”エアコンを導入したエピソードを披露。「家主に『こんなとこになんでエアコン付けるんだ』って文句を言われても、数ヶ月後には“あれ最高だな”って絶賛される」と信念を明かした。さらに「湯気が出てる時はヒートショックのサイン。エアコンを入れてお風呂場に湯気が出なければ安心。カビも生えなくなる」と警告し、“命を守る視点”も強調した。
動画の終盤、杉浦氏は「文句言う前にやってみるといいよ」と呼びかけ、「10万円もかからず命が守れて、一年中洗濯物もカラッと乾く。家が悪くなる要因も消えて“安すぎる”投資。家族や高齢の同居人がいれば、まずは命を守るため脱衣場にエアコン設置を」と熱く語り締めくくった。
