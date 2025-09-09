¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î½©¸ÂÄê¡ÖÎ¢·î¸«¡×¤Î¿·ºî¡¡¡Ö¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×
¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ò2025Ç¯9·î10Æü¡Á11·îÃæ½Ü¤Þ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö·î¸«¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡×¡Ö¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡×¤âÆ±»þ¤ËÉü³èÈÎÇä¤¹¤ë¡£
È¾½ÏÉ÷¤¿¤Þ¤´¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡Ö·î¸«¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡×¤âÉü³è
½½¸ÞÌë¤Î¤ª·î¸«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö·î¸«¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤ÎÂÐ¾Î¤ÎÆó½½Ï»Ìë¡¢"Î¢·î¸«"¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¡Ö·î¸«¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ò½Å»ë¤·¤¿¡Ö¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
¥µ¥¯¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤¿¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¤ò¥«¥Ä¥½¡¼¥¹¤ËÍí¤á¡¢¥Á¡¼¥º¤ä¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¥¿¥¤¥×¤È¹ç¤ï¤»¡¢Á´ÂÎ¤Î»Ý¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤è¤¦»Å¾å¤²¤¿¡£
¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¤Ë¤Ïµí¤ÈÆÚ¤Î¹çÈÔÆù¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢³ú¤á¤Ð¸ý¤ÎÃæ¤ËÆù½Á¤¬¹¤¬¤ê¡¢Æù¤Î»Ý¤ß¤È¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¤µ¤é¤ËÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤È¤·¤¿¡£
²Á³Ê¤Ï480±ß¡Ê°Ê²¼Á´¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈÎÇä4Ç¯ÌÜ¤Î¡Ö·î¸«¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡×¤Ï¡¢È¾½ÏÉ÷¤¿¤Þ¤´¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£Íñ²«¥½¡¼¥¹¤ÎÇ»¸ü¤µ¤òÁý¤¹¤¿¤á¾ßÌý¤ÎÇÛ¹ç¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÍñ³Ì¡×¤«¤éºî¤é¤ì¤¿Íñ³Ì¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É±ÉÍÜ²Á¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÇÏÄý·¿¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¥½¡¼¥¹¤ÈÈ¾½ÏÉ÷¤¿¤Þ¤´¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤Î¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡£
²Á³Ê¤Ï590±ß¡£
¡Ö¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡×¤Ï¡¢ÇÏÄý·¿¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ë¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¤Ç¶´¤ó¤À¡£
²Á³Ê¤Ï520±ß¡£