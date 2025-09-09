【ハッピーセット： 宇宙 なんちゃら こてつくん 図鑑 NEO 特別版「月」クイズ＆ゲームつき】 キャンペーン期間：9月12日～約5週間（予定）

ミニ図鑑「宇宙なんちゃら こてつくん 図鑑NEO特別版「月」クイズ＆ゲームつき」

マクドナルドのハッピーセットにてミニ図鑑「宇宙なんちゃら こてつくん 図鑑NEO特別版「月」クイズ＆ゲームつき」が登場する。販売期間は9月12日より約5週間を予定。

「宇宙なんちゃら こてつくん」はKADOKAWAとタカラトミーアーツ、studio UGによる協業プロジェクト。こちらと学習図鑑シリーズの「小学館の図鑑NEO」がコラボした商品になっており、全国のマクドナルドにて展開されることが決定した。

販売に合わせ「こてつくんの月図鑑を持ってちょっくら宇宙を体験しちゃおうキャンペーン」も同期間中に行なわれる。こちらはマクドナルドで「宇宙なんちゃら こてつくん 図鑑NEO特別版『月』クイズ＆ゲームつき」を購入し、科学館やプラネタリウムなどのキャンペーン参加施設に「ミニ図鑑」を持参。そこで「こてつくん定規セットをください」と伝えると、図鑑の背表紙に「任務完了」シールの貼付けとあわせて「こてつくん定規セット」がプレゼントされる。

(C) Space Academy／ちょっくら月まで委員会2