ドジャース・大谷翔平（31）が文字通り投打の二刀流のパフォーマンスを発揮した。

日本時間8日、敵地ボルチモアでのオリオールズ戦はメジャー初対決となった菅野智之（35）から2打席連続本塁打。前日に山本由伸（26）が、九回2死まで無安打無得点を続けながら、27人目の打者に一発を浴び、チームはサヨナラ負けを喫した悪夢を拭い去る働きを見せた。

大谷は発熱で4日のパイレーツ戦の登板を回避。当初は9日のロッキーズ戦の先発マウンドに上がる予定だったが、6日のオ軍戦で背筋痛を訴えたグラスノーに代わって緊急登板。病み上がりのコンディションを考慮され、3回3分の2で降板したものの、3安打無失点と「オープナー」としての役割は十分に果たした。

この試合後、大谷はマーク・プライアー投手コーチからグラスノーの代役を打診された際、「行けるよ」と二つ返事で引き受けたと明かし、「今日みたいに4回でもいいので中継ぎの負担を減らせるような仕事ができるということも大事」と、フォア・ザ・チームを強調。前倒しで登板したことには「長いシーズンをやっていれば、（緊急事態は）あることなので、各々ができない時に皆でカバーしていければ乗り切れると思う」と説明した。

大谷にその気はなかったかもしれないが、「中継ぎの負担を減らす」「各々がカバーする」といったコメントを発したのは、右肩のインピジメント症候群からの復調が遅れている佐々木朗希（23）への痛烈な皮肉になったのではないか。

地区優勝、ポストシーズン進出争いが熾烈になり、疲労がピークに達していたり、故障を抱えたままプレーを続ける選手も少なくない中、結果としてマイナーでの調整を続けている佐々木へのダメ出しになったからだ。

佐々木は既に実戦復帰し、傘下3Aオクラホマシティで4試合14イニングに登板し、0勝2敗、防御率7.07。直球の最速は156キロ止まりの上に、8四球と制球にも苦しんでいる。

あす10日のサクラメント戦（ジャイアンツ傘下）の登板を前に、デーブ・ロバーツ監督は佐々木に高いハードルを課している。8日の試合前、佐々木について聞かれた指揮官は「今の彼に最も重要なのは投球内容。球速や制球力を向上させ、しっかりと投げること。（メジャー昇格には）彼のピッチングレベルを上げる必要がある」と、マイナーの打者を圧倒するパフォーマンスを求めた。

ド軍は現状のローテが機能しているだけに、佐々木のメジャー再昇格は望み薄だが、次回登板でロバーツ監督と大谷を納得させる投球を披露できるか。

ところで佐々木といえば、メジャー挑戦にあたりロッテの優秀なスタッフ３人を“ごっそり引き抜く”という前代未聞の行動で、チーム内で大顰蹙を買っていた。「いったい何様なのか」との批判も噴出したほどだ。まさに「立つ鳥跡を濁す」どころか、泥沼を残して飛び立った異例の移籍劇。いったいあの時、何が起きていたのか。

