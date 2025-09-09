「中国のAI関連論文数は、ダントツの世界1位」その信じられない数字とは？

「経済とは、土地と資源の奪い合いである」

ロシアによるウクライナ侵攻、台湾有事、そしてトランプ大統領再選。激動する世界情勢を生き抜くヒントは「地理」にあります。地理とは、地形や気候といった自然環境を学ぶだけの学問ではありません。農業や工業、貿易、流通、人口、宗教、言語にいたるまで、現代世界の「ありとあらゆる分野」を学ぶ学問なのです。

本連載は、「地理」というレンズを通して、世界の「今」と「未来」を解説するものです。経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの地理講師の宮路秀作氏。「東大地理」「共通テスト地理探究」など、代ゼミで開講されるすべての地理講座を担当する「代ゼミの地理の顔」。近刊『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』の著者でもある。

AI関連論文数は、2014年の3万5011件から2022年には12万3402件と3.5倍に増加しました。

アメリカ合衆国はGAFAMやスタートアップ企業が中心となって論文数が増加し、産学連携が進んでいます。特に増加数が著しいのが中国、インド、インドネシア。3カ国は2014年―2023年比較で中国5.5倍、インド17.8倍、インドネシア39.8倍です。2014年と2022年の「AI関連論文数」の統計を見てみましょう。

【2014年の統計】

1 位 中国 7,694

2 位 アメリカ合衆国 5,553

3 位 日本 2,397

4 位 イギリス 2,316

5 位 ドイツ 1,909

6 位 フランス 1,436

7 位 スペイン 1,407

8 位 イタリア 1,317

9 位 インド 1,270

10 位 オーストラリア 1,179

【2022年の統計】

1 位 中国 42,524

2 位 インド 22,557

3 位 アメリカ合衆国 12,642

4 位 イギリス 4,675

5 位 日本 3,858

6 位 ドイツ 3,744

7 位 インドネシア 3,103

8 位 イタリア 2,843

9 位 カナダ 2,772

10 位 韓国 2,569

出典：全米科学財団 単位：件

中国は国家戦略として研究開発を奨励してきました。インドは2014年8月に発表した「Digital India 」、インドネシアは2018年の「Making Indonesia4.0」を背景に急増しています。特にインドネシアは、東南アジアでは頭一つ抜けた研究拠点になりつつあります。

（本原稿は『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』を一部抜粋・編集したものです）

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）