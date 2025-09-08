ONE OK ROCKのTakaが自身のInstagramを更新し、札幌公演のステージショットを投稿した。

【写真】骨折報告後初となるステージショットを公開したONE OK ROCKのTaka

■ONE OK ROCK、Takaの骨折報告後初のライブを札幌で開催

Takaは8月31日に行われた『DETOX JAPAN TOUR 2025』の日産スタジアム公演中に左足の小指を骨折を報告していた。心配される中、9月6日に骨折報告後初となる公演を北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）で行った。

Takaは「みんなが助けてくれた。ありがとう。」とコメント。札幌公演のステージショットを披露した。メンバーがTakaに肩を貸して4人でステージを歩く“絆”を感じさせるショット（1枚目）、イスに座って歌うTakaと急遽出演したNovelbrightの竹中雄大との歌唱中の様子（2枚目）、同じく応援に駆けつけたAwichと歌う姿（3枚目）、Takaのソロショット（4・5枚目）、そして観客を映し、「ありがとう！」と感謝の気持ちを伝えている自撮り動画（6枚目）も。

SNSには「開場全部が愛に溢れてた」「愛がたくさんのあの場にいれたこと幸せでした」「感無量！最高のライブでした」と歓喜の声が集まっている。

■写真：メンバーがTakaに肩を貸して支える“絆”を感じるショット

■Awich「このツアーのあのステージに立てたこと誇りに思います」

Awichも自身のInstagramを更新し、「detox tour in 札幌 急遽応援駆けつけました」というコメントと共にステージショットなどを披露した。

続けて「最初から最後まで見てたけど、瞬きも忘れて目がパッサパサになるぐらい、一瞬たりとも見逃せないステージだった。このツアーのあのステージに立てたこと誇りに思います。呼んでくれてありがとう！」と感謝の気持ちを綴った。ワンオクのメンバーたちとのステージショット（1枚目）、Takaと向かい合って熱唱する姿（2枚目）、Takaとのモノクロ2ショット（3枚目）、バックステージでの集合ショット（5枚目）。さらに、「最後の写真はなんか、私がタカの頭持って引き上げてるみたいなトリックアートになってます それも笑ったね」とコメントしているステージショット（6枚目）を公開。

この投稿にTakaが反応。「あなたに完全に引き上げられました！写真がそれを物語ってるね 力をかしてくれて本当にありがとう！ 母なる大地のような優しさから一瞬にしてステージの空気を変えるAwichのアーティストとしての魅力にすっかり虜です！まじ感謝まじ最強！同じ時代に音楽やれてて本当幸せ」と感謝の思いを綴った。Awichは「こちらこそです これからもよろしく タカらしく、残りのツアー走り切って」と返信＆エールを送った。

■写真：Awichのワンオクとの共演＆集合ショット

■Novelbright竹中雄大「夢が一つ叶ったよ」

竹中も自身のInstagramを更新。「夢が一つ叶ったよ。俺にバンドを始めるきっかけをくれた大好きなONE OK ROCK 札幌ドームのステージで一緒に歌わさせてもらいました。しかも死ぬほど歌ってきた大好きな「Stand Out Fit In」を」とコメントし、ステージ上でTakaとハグするショットを投稿した。

続けて、「前日Takaさんに羽田空港で偶然会って、飛行機が遅延してたから1時間くらい喋ってたら『明日出る？』って誘われて急遽決まりました。笑（ドーム規模のライブで普通そんなことありえない笑）（もともと普通にライブ観に行く予定でした）」とステージに出演した経緯を明かした。さらに、「今でも余韻がすごいし、想いが溢れすぎていくらでも文章書けちゃうけど、この想いは対バンした時にとっておきます」というメッセージを記し、Takaとのステージ上での2ショット（2・4・5枚目）、ワンオクメンバーとの集合写真（3枚目）などを公開。

最後は、「ONE OK ROCK くっそかっこよかった。そしてたくさんの愛で溢れてた。足の骨が折れてるTakaさんをメンバーみんなが肩を貸して4人で並んで歩いてる姿を見て、俺の好きなものは間違いなかったなと改めて思いました。ワンオクがきっかけでバンドを始めれて本当によかった」と記した。改めてワンオクの凄さを再確認していた。

ワンオクのファンへの感謝も記した後、「ライブ終わりにTakaさんが『マジですごかったな！お前なら絶対ドーム行けるよ！』って言ってくれたのが死ぬほど嬉しかった。次は俺らでドームやろうぜ。絶対やるぞ」と意気込みも。

■写真：Takaがイスから立ち上がり、竹中と熱いハグ