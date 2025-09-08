女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は8日、第116話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

第116話は、柳井嵩（北村匠海）は再び“おじさんアンパンマン”（あんぱんを配る太ったおじさん）の絵を描き始め、物語もほぼ完成。柳井のぶ（今田美桜）は原画を見つめながら、嵩の話に耳を傾ける。その折、アニメーション映画「千夜一夜物語」のキャラクターデザインは佳境。過酷な作業が一段落つくと、嵩はのぶにお茶を点ててほしいという手嶌治虫（眞栄田郷敦）を連れて帰ってくる…という展開。

朝田蘭子（河合優実）は「戦場で大変な思いをして帰ってきた人たちにインタビューしたい」。嵩から飢えについては聞かされており、のぶは蘭子に「それで、あんぱん配るおんちゃんの話が生まれたがやろうね」と語った。

手嶌が柳井家へ。「映画は、見た人の人生観が変わるほど、とびっきり面白いものであるべきなんです。僕は、戦意高揚のための映画なんて、もう二度と見たくない」。飛行機工場に学徒動員され、監視塔で見張りをしている時に大阪大空襲に遭った自身の戦争体験を明かした。

夕食。のぶは「同じやったね。手嶌さんも嵩さんも、戦争の経験が今になって、キャラクターを生み出すことにつながっちゅうがや」「でも、ええことしゆうのに、なんで撃ち落とされてしまうが？」。嵩は「それは…正義を行うということは、自分も傷つくことを覚悟しなきゃいけない。僕はそう思うんだ」と答えた。

のぶは一人、“おじさんアンパンマン”の絵に語り掛ける。「いつの日か…飛べ！アンパンマン」――。

嵩が“アンパンマンの神髄”に迫る。ヒーロー誕生の時が刻一刻と近づく。

SNS上には「撃ち落とされるの？」「嵩の童話には、常に死と自己犠牲が付きまとう」「鉄腕アトムも核兵器へのアンチテーゼ」「自分も傷つく＝顔を食べさせる…につながるのでしょうね」などの声が上がった。