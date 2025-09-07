◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 阪神２―０広島（７日・甲子園）

優勝マジック１としていた阪神が７日、２０２３年以来、２年ぶり１１度目（１リーグ時代４度を含む）のリーグ優勝を決めた。９０年の巨人の９月８日を上回る２リーグ史上最速でのＶ決定。就任１年目の藤川球児監督は球団創設９０周年で初めて新人指揮官としてリーグ制覇を成し遂げた。

【優勝監督インタビューの主な一問一答】

―新人監督での優勝は球団初。

「難しさは先ほど言いましたが、選手たちとの距離感。それからＯＢの皆様。僕は若いですから、今までたくさん、お世話になってきた先輩方から距離を置いて、グラウンドに没頭する形でずっと立ち続けたので。そのあたりはまたいつか先輩方に、戦うためだったのでお許し願いたいなと思いますね」

―スタッフ一丸での優勝。

「本当にそう思います。私は今年で１年目になりますけれども、これまでずっとタイガースで勤めてきて、ほんとにスタッフとして勤めるのも、コーチとして務めるのも、一番はご家族が大変な思いをしながらやってますから。今日この日を迎えられた。もうね、家族の皆さんのおかげだと思います。ほんとに最高ですね」

―史上最速の優勝。

「何が強かったかっていうことが、まだ分からない。そのあたりが本当の強さだと思いますから。地味に見えるゲーム、１―０のようなゲームをしっかり、選手たちがコーチたちと連携を組んで、１つのアウトを取るために、本当に見えないところでいろんなことをやってくれました。本当に周りの皆さんのおかげで今ここに立ててますから。私はほとんど何もしてないですね」