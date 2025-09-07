8月某日。週刊女性編集部に、巷を騒がせている世界的VIPがやって来た! その人は、イリュージョニストのプリンセス天功。

【写真】編集長にスクープの入った宝箱を差し出す天功さん

宝箱の中身は「埋蔵金の新たなヒント」

ただならぬ空気感を漂わせた存在の登場に、編集部一同、驚きと緊張に包まれる……。

「新社屋移転、おめでとうございます。今日はそのお祝いに、とっておきのお土産を持ってきましたよ!」

なんだかいわくありげな宝箱と、ペットでホワイトライオンのKING君（この日は分身）を携えてニッコリと微笑む姿は、まさに異世界からやって来た、気高くもおちゃめなプリンセスのよう。

編集部を楽しそうに歩き回り、編集長以下スタッフに気軽に話しかけ、談笑し始めた。天功さん、その箱には、何が入っているのですか？

「うふふ。埋蔵金の新たなヒントが入っていますよ」

天功さんの埋蔵金のありかといえば、今の日本で誰もが知りたい情報のひとつ。週刊女性は、とんでもないスクープをゲットすることになる!?

「実はね、埋蔵金の検証番組で隠した証拠写真を披露した際、どなたも気づいていなかったのですが、埋めたのは“地下”だけではなかったんです。ヒントは“子どもの目線”ですね。山の中で、雨風が当たりづらくて……」

それからそれから？

「あ、そろそろアメリカのエージェントとの会議の時間が。その後はKING君のお世話もあるの。アットホームな雰囲気で、とっても楽しかったです。今度は、本物のKING君も連れてきますね♪」

颯爽と街へ消えた天功さん。終始、狐につままれたようなスタッフ一同でした……。

文／由井恵美