「九州地方でおすすめの光回線6選！（2025年版）」と題した動画で、YouTuberの本間輝明氏が九州エリアで最適な光回線の選び方を分かりやすく解説した。動画の冒頭で本間氏は「九州でおすすめの光回線は、BBIQ光、auひかり、NURO光、とくとくBB光、ドコモ光、楽天ひかりの6つです」と結論から提示し、それぞれの回線が支持される理由や特徴を丁寧に紹介している。



本間氏によれば、九州地方では地域によって光回線シェアに違いがあるものの、「各県の60%から70%前後がNTT系の回線」「フレッツ光と光コラボの合計」と解説。また、電力系のBBIQ光やKDDIのauひかりも健闘しているとして「BBIQ光はイチオシ。顧客満足度9年連続No.1で、割引やキャンペーンを活用すればコスパも抜群」と語った。



続けて本間氏は、「BBIQ光は九州電力系の独自回線で速度が速くて安定している」「3年契約やセット割を利用すれば戸建てで月額5,500円まで安く利用可能」と料金面やサービスの強みもアピール。そのほか、マンション向け料金の注意点や工事費無料キャンペーン、「みんなのネット回線速度では平均ダウンロード速度約680Mbps」とその実力を裏付けるデータも紹介した。



さらに動画内では「auひかりは特に大分県で人気が高く、独自ダークファイバー回線の利用やスマホセット割が大きな魅力」「ソフトバンクやワイモバイルユーザーならNURO光、NTT回線の光コラボならとくとくBB光がキャッシュバックも強くおすすめ」と利用者のニーズ別にも具体的な提案を展開。



また、「ドコモユーザーならドコモ光、楽天経済圏の人なら楽天ひかりが最強プログラムで1,000ポイント還元」と述べ、利用環境やスマホキャリアに合わせた選択肢を提案した。光回線が導入できない場合には、「ホームルーターなら工事不要で利用でき、スマホセットでさらに安くなる」と代替案も示している。



