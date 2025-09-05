この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気夫婦問題カウンセラー・岡野あつこ氏が、自身のYouTubeチャンネル「離婚を告げられた瞬間、夫婦は崩壊するのか？回避法10選！」にて、パートナーから突然の離婚を告げられた際の心構えや対応策について語った。

岡野氏は「先生、急に離婚したいって言われたら、それってもうどうにもならないことなんでしょうか？」という視聴者の切実な問いかけから、実は突然離婚が切り出されたように感じても「そこに至るまでの予兆とか違和感があったはず」と指摘。「長年夫婦生活をやってきてるからこそ、わかるその違和感っていうのを感じ取らないと、突然離婚を言い出された時に本当に戸惑って…」と、夫婦の勘や日頃からの気付きの大切さを説いた。

また「離婚を切り出された時は、もうショックで何にも考えられなくなっちゃう」とした上で、「まずやるべきことは感情に流されずに、一体自分に何が起きたのか整理することが大事」とアドバイス。「相手が弁護士まで入れてるのか、それとも一時的な感情なのかも大切」と、冷静な状況の把握を重視するポイントを語った。

具体的な対応策として岡野氏は「急に離婚を告げられた時にまずすべき10の項目」を紹介。中でも注目は、外見をガラリと変える“イメチェン策”。「夫婦生活を続けるうちにネガティブなイメージになっていることもある。そんな時はまず外見をイメチェンしてみる」と、髪型や服装を変えて新鮮な印象を与える“即効性”の重要性を説く。

「言葉で伝えても、日常がマンネリ化していると右から左にスルーされがち。そんな時には手紙やLINEなど、文章で気持ちを伝えることも効果的」と、冷静に自己主張する具体的な手段にも言及。「謝罪は負けではなく、回復の第一歩ということが理解できると思います」と語り、素直な謝罪の大切さも強調した。

また岡野氏は「離婚を引き止めようと、家族や周囲を愛しすぎて巻き込むのは逆効果」と警鐘を鳴らし、「変わります！と宣言するだけでなく、態度で見せ続ける覚悟こそ夫婦再構築のカギ」と力説。「変わりましたよ、ってところを態度で示していく」と、継続的な努力が欠かせないと改めて伝えた。

動画の最後には、「このチャンネルがいいなと思ったら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください」と呼びかけるとともに、自身の著書『なぜ、妻の一言はカチンとくるのか』の増刷もアピール。「離婚を言い出されて一人で悩んでしまう人は、ぜひ私たち夫婦問題カウンセラーへ相談を」と頼もしいメッセージで動画を締めくくった。

