今回は、義両親から突然同居を提案され、ただただ困惑した話を紹介します。

義母の骨折が回復し、快気祝いをした日に…

「義母が足を骨折して以来、義母は私に頼りっきり。私は義実家の家事だけでなく、義母からのちょっとした頼み事（どうでもいいことばかり）も毎日していて、とにかく大変です。

そしてやっと義母の足が回復し、快気祝いをした日のこと、義母が突然『同居を考えて家をリフォームしたくて』と言ってきて、唖然……。さらに義父も『一人息子なんだから同居は当然だろ？』と言ってきて、頭が真っ白になりました。同居なんて初耳です。

なんとか同居は回避したいですが、夫も強く言えない人なので今後がただただ不安です。義両親は、同居して私に介護してほしいと思っていることがミエミエですから」（体験者：30代・介護士／回答時期：2023年12月）

▽ この女性は介護士だそうで、義母は以前から「お嫁さんが介護士だと、助かるわ〜」と言っていて、嫌な予感がしていたそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。