この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マニアック天気」にて、気象予報士の松浦悠真さんが【台風15号候補】強い暖湿流が継続 各地で集中豪雨もたらす恐れと題し、台風15号候補の最新動向について詳しく解説した。松浦さんは「今回は典型的な雨台風となりそうですので、雨の降り方を中心に詳しくお伝えします」と述べつつ、九州から東日本にかけて警報級の大雨になる可能性を強調した。



動画ではまず、「今回の台風は、海水温が非常に高いところは通っていきますが、周辺の高気圧が強すぎる影響で、あまり発達をしない予想になっています」と台風の進路・勢力について言及。しかし、「非常に暖湿な空気を伴っており、南風が強まって暖湿流が非常に強いものになってくる」と分析し、集中豪雨や山間部で極端な雨量増加を懸念。「地形性の降水によって山沿いの地域では雨量が極端に増える恐れがあります。地形性の降水域がたまたま線状になって、線状降水帯になるパターンはあるのかなと思っています」と警戒を呼びかけた。



次いで、最新の予測をもとに具体的な降水量についても説明。「24時間で四国が200ミリ、九州南部・北部が180ミリ、5日夕方まででは四国が300ミリ、東海・関東甲信が200ミリなど、この数日間で1か月分以上の雨が降る恐れもあります」と推測。さらに、「警報級の大雨となるところがありそう」「線状降水帯の情報は出ていませんが、それレベルの降り方も十分考えられる」と危機感を示した。



最後に松浦さんは、「西日本から東日本は太平洋側の地域を中心に警報級の大雨となるところがありそうですので、十分に警戒をするようにしてください」と視聴者へ注意を呼びかけたほか、自身のメンバーシップ制度も案内。「マニアックな情報を受け取りたい方はぜひメンバーになってください」とチャンネル登録も促し、動画を締めくくった。