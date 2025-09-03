大谷翔平の100号“記念球”に警備員が衝撃のサイン

【MLB】パイレーツ 9ー7 ドジャース（日本時間3日・ピッツバーグ）

記念球に“記されたサイン”に注目が集まっている。ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦で7試合ぶりとなる46号を放った。打球は自己最速となる120マイル（193.1キロ）の弾丸ライナーで右翼席へ。ボールを手にした20歳の大学生、マヤ・ホーガンさんだった。

マヤさんは「恐怖だったわ。ボールが当たりそうに見えたから」と振り返った。記念球を「大切にするわ」とキープ宣言。ただ、“珍事”？ が起き、ボールは右翼席にいた球場の警備員が“証明”のサイン。「46号だったっけ？」と「Ohtani 46th HR」とペンで記していた。

このサインをSNSなどで見たファンは「証明って刻印ではなくサインペンで良いんだ」「なぜ球団職員がサインした」「警備員のおじさんのサインいる？」「警備員もっと綺麗に書いたげてw」などの反響があった。

大谷のドジャース移籍後、通算100号の記念球。まさか警備員の“サイン”が入るとは、ファンも想像ができなかったようだった。（Full-Count編集部）