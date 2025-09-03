この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画タイトル「不動産業者のこの言葉に騙されるな！不動産投資の売買契約書で気をつけるべき点を解説します！」で、不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が登場。今回は、不動産投資における物件購入から契約に至るまでの失敗しないコツを徹底解説。「融資を制する者が不動産投資を制す」と語る木村氏が、物件購入の入口から売買契約まで、失敗を避けるための“順番”と“落とし穴”を一気に整理した。



動画冒頭、木村氏は「いい物件に出会えても、融資が通らなければ投資のスタートラインにすら立てない」と指摘。そして、多くの初心者がやりがちな「とりあえず物件探し」から入る手順をいったん止め、先に“使える金融機関と融資条件”を把握してから逆算する思考に切り替えるべきだと説く。



続いて、エリア選定の盲点にメスが入る。投資エリアは自宅からの近さではなく、金融機関が融資しやすい地域かどうか、そして賃貸需要と供給のバランスが取れているかで見るのが基本。利回りの数字だけに振り回されず、物件タイプごとの需要や街の特性まで含めて評価する重要性を、具体例を交えて明かす。



買い付けから契約の手順にも細かく言及し、「手付金はできるだけ少なく。ローン特約や手付解除期日もしっかり明記しないと、大きな損失やトラブルになるリスクがある」と警鐘。「ローン特約の条件を曖昧にせず、具体的に金額・銀行・年数・金利まで書くこと。条件がずれていると違約金請求もある」と、リアルな現場のリスクも赤裸々に語った。



また、「内見では物件の状態だけでなく、街並みや周辺施設を必ずチェック。初心者は最初から満室物件を狙うのもリスクヘッジになる」と独自のノウハウを伝授。「ビジネスは一度失った元手はなかなか回収できない。無駄なお金を払わないことが鉄則」とも強調した。さらに、土地の測量など第三者の合意が必要な条項は「履行できなかった場合は白紙解除」と明記しておく重要性を押さえる。業者の曖昧な言い回しに流されると、大きな損失を抱える危険があることを具体的に示した。



動画の終盤では、正しい順番で進めれば毎月のキャッシュフローと最終的な資産形成が両立できる道筋が描かれる。不動産投資のロジックと契約リスクを一度に押さえられる実務的な内容で、これから不動産投資を始める人にとって“教科書的な一本”となっている。