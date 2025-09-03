2025年10月11日（土）に西日本総合展示場新館にて開催を予定している『TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（TGC 北九州 2025）が追加情報を発表した。

2025年9月20日（土）・21日（日）の2日間にわたり、北九州市内に約1万5千人の参加者が集う北九州最大の夏の風物詩「第38回わっしょい百万夏まつり」にて、『TGC 北九州 2025』の開催を盛り上げるスペシャルステージ「TGC KITAKYUSHU 2025 KICK OFF STAGE」の実施が決定した。

『TGC 北九州 2025』

KOGYARUが出演

北九州市制25周年（昭和63年）を機に誕生した市民参加型の祭り「わっしょい百万夏まつり」は、約1万5千人の参加者が集まり、市内外からの観衆が沿道を埋め尽くす北九州最大の夏の風物詩である。今年で38回目の開催を迎える。

この「わっしょい百万夏まつり」の一環として、2025年9月20日（土）に勝山公園大芝生広場（メインステージ）で実施される「こども夢ステージ」内において、「TGC 北九州 2025」を盛り上げる特別企画「TGC KITAKYUSHU 2025 KICK OFF STAGE」の実施が決定した。入場は無料となる。

同ステージには、ギャル雑誌「egg」の妹メディアとして2023年4月に発足したKOGYARUが出演する。Instagramアカウントは開設から約2年でフォロワー数55万人を突破。専属モデルを中心にアーティスト活動も展開し、デビュー曲「SHIRANKEDO」のミュージックビデオは1,100万回を超える再生を記録している。

さらに、2025年11月8日（土）の福岡公演を皮切りに全国11都市23公演で計4万人を動員予定の全国ツアー「KOGYARU WARS」も控えている。次世代キッズカルチャーをリードする存在として注目されており、「TGC 北九州 2025」の翌日である10月12日（日）には、西日本総合展示場新館で開催予定の「TGC KIDS フェス KITAKYUSHU 2025」への出演も決定している。

当日はKOGYARU（らら、ゆなち、りいな、るりぴ、なぎ）によるスペシャルライブが行われる。

今後の追加情報も乞うご期待！

イベント概要

【TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2025年10月11日（土） 開場12:30 開演14:00 終演18:30（予定）

●会場

西日本総合展示場新館（〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1）

●チケット

【入場料（税込）】

指定席S：先行販売、TGC CARD割引：終了、一般販売：14,000円 / お土産袋・応援グッズ・オリジナルノベルティ付

指定席A：先行販売、TGC CARD割引：終了、一般販売： 9,000円 / お土産袋・応援グッズ付

※4歳以上はチケットが必要

【先行販売第一弾】終了

【先行販売第二弾】終了

【一般販売】2025年8月30日（土）10:00から販売開始

※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

BEA（TEL：092-712-4221） ※月〜金12:00〜16:00

●ブランド

AS KNOW AS PINKY、FREAK’S STORE、JEANASIS、Knuth Marf、LAGUA GEM、lanan、MAJESTIC LEGON、Outfitter lab、Top of the Hill、WEGO 他 ※ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ順

●ゲストモデル

嵐莉菜、池田美優、景井ひな、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、菊池日菜子、雑賀サクラ、齋藤飛鳥、さくら、せいら、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、なごみ、那須ほほみ、生見愛瑠、希空、土方エミリ、星乃夢奈、MINAMI、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

●モデル

阿部桜々、有坂心花、石川翔鈴、小國舞羽、おさき、上妻美咲、古園井寧々、瀬川陽菜乃、谷田ラナ、中川紅葉、福山絢水、みりちゃむ 他 ※50音順

●ゲスト

石川愛大、今井暖大、午前0時のプリンセス、小宮璃央、郄松アロハ、とうあ、NAOYA（MAZZEL）、樋口幸平、日向亘、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、山中柔太朗、RYUKI（MAZZEL） 他 ※50音順

●メインアーティスト

DXTEEN、FANTASTICS、FRUITS ZIPPER、マルシィ、WILD BLUE 他 ※50音順

●MC

ウエンツ瑛士、宇垣美里 他 ※50音順

●公式サイト

『TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト