西野カナ最新ツアー追加公演放送＆配信決定！「みなさんと直接会える時間が本当に幸せでした」

西野カナの最新ツアー『西野カナ Fall In Love With You Again Tour 2025』より、さいたまスーパーアリーナでの追加公演がWOWOWにて9月6日19時より独占放送・配信される。

■西野カナ7ヵ月連続特集スタート！

各地ソールドアウトの大反響を受けての本公演では、最新ミニアルバム『Love Again』からの楽曲に加え、彼女の代名詞とも言える共感度の高いラブソングがふんだんにちりばめられ、懐かしさと新しい姿を見せるセットリストや演出、華やかな衣装とパフォーマンスで魅了した。

さらに、歴代ライブ全10本とMV集を毎月放送する7ヵ月連続特集がスタート。西野カナのLOVEがいっぱいのLIVEをお楽しみに。

■ラインナップ

◎『西野カナ Fall In Love With You Again Tour 2025』

西野カナの最新ツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』の追加公演であるさいたまスーパーアリーナ公演の模様を独占放送・配信。

2024年11月に行なった横浜アリーナでのライブに続き、活動再開後初の全国ツアーの反響はすさまじく、4月5日の大阪城ホールからの5ヵ所10公演はすべて即完売。まさにファンが待ち望んでいたツアーとなった。

ツアータイトルにも盛り込まれた最新EP『Love Again』からの楽曲に加え、彼女の代名詞とも言える共感度の高いラブソングがふんだんにちりばめられた、懐かしさも漂うセットリストは新旧ファンの満足度も高く、西野カナらしさの詰まったステージに。

収録日：2025年6月21日・22日

収録場所：埼玉・さいたまスーパーアリーナ

◎『西野カナ Kana Nishino Love Again Live 2024』

2024年11月に横浜アリーナで行なわれた西野カナの公演『Kana Nishino Love Again Live 2024』を放送・配信。

2019年1月に無期限の活動休止を発表後、翌2月に横浜アリーナで開催された『Kana Nishino Love Collection Live 2019』3DAYS公演をもって表舞台から姿を消した西野カナ。そこから約5年9ヵ月の時を経て、休止前最後の公演会場となった横浜アリーナで活動再開という、ファンにとってはうれしすぎる“再会”が訪れた。

会場は超満員。オープニングナンバーの「if」から5年以上のブランクを感じさせない伸びやかなボーカルが客席を包み込み、瞬く間に西野カナの世界が広がっていく。「もっと…」「君って」「トリセツ」など数々のヒットナンバーを軽やかかつ情感豊かに歌い、アンコールの「Best Friend」で締め括る感動のステージング。彼女の歌とともに青春時代を過ごした人々にとってかけがえのない時間がよみがえる。

収録日：2024年11月13日・14日

収録場所：神奈川・横浜アリーナ

◎『西野カナ Kana Nishino Love Collection Live 2019』

西野カナが10周年イヤーの締め括りとして、2019年2月1日から3日間、横浜アリーナにて開催した『Kana Nishino Love Collection Live 2019』の模様をお届けする。本公演の直前の1月に無期限活動休止を発表した彼女にとって、休止前最後の公演となった貴重な映像でもある。

公演そのものは彼女が持つ明るさを前面に打ち出した内容で、2018年に同時リリースされたベストアルバム『Love Collection 2～pink～ /～mint～』をフィーチャーしたヒット曲満載の見どころにあふれたものとなっている。

演出面においても、音と視覚で楽しむ“音楽”をコンセプトに、彼女にとって初のセンターステージを組み、そこにマーチングバンドを含む総勢61人による圧巻のステージングが繰り広げられていく。ビジュアル面でも、10～20代のファッションリーダー的存在の彼女らしさ全開のカラフルな衣装が登場し、片時も目を離せない楽しさに満ちている。これぞ西野カナ！ を堪能できる内容だ。

収録日：2019年2月1日～3日

収録場所：神奈川・横浜アリーナ

■番組情報

『西野カナ Fall In Love With You Again Tour 2025』

09/06（土）19:00

WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～2週間アーカイブ配信あり

『西野カナ Kana Nishino Love Again Live 2024』

10/10（金）19:00

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～2週間アーカイブ配信あり

『西野カナ Kana Nishino Love Collection Live 2019』

10/10（金）21:15

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～2週間アーカイブ配信あり

