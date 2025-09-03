ÀµÌÌÀÚ¤Ã¤ÆŽ¢´³¤¹¤¾Ž£¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ä½¾¶È°÷12Ì¾Ž¥²¬»³¤ÎÎíºÙ¥Í¥¯¥¿¥¤¹©¾ì3ÂåÌÜ¤¬Ž¢²¼ÀÁ¤±Â´¶ÈŽ£¤Î¤¿¤á¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°
¢£¡ÖÀäÂÐ¤Ë·Ñ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿
¡Ö»ä¤ÎÂå¤ÇÄÙ¤¹¤«¤é¡£¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é·Ñ¤¬¤Ê¤¤¤Ç¡×
ÁÄÊì¤ÎÂå¤«¤é40Ç¯Â³¤¯Ë¥À½¹©¾ì¤Ç¡¢Åö»þ¡¢ÈþÍÆ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿ãôËÜÃ£¹¨¤µ¤ó¤Ï¡¢2ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤Î¼Â¤ÎÊì¿Æ¡¦¤¿¤«»Ò¤µ¤ó¤«¤é¡¢¤½¤¦º©´ê¤µ¤ì¤¿¡£
Åö»þ¤Î²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òÀê¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Ë¥À½¤Î²¼ÀÁÀ½Â¤¤¬100¡ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ë¥À½¤Î»Å»ö¤Ï¡¢Ã±²Á¤Î°Â¤¤³¤³°¤Ø¤É¤ó¤É¤óÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£²ñ¼Ò¤Ë¤ÏÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¡£¿¦¿Í¤ÎµëÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤Î¤Ë¤ä¤Ã¤È¤Î¾õ¶·¡£
¤½¤ì¤Ç¤â2008Ç¯¡¢Êì¿Æ¤ÎÀ©»ß¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢ÈþÍÆ»Õ¤ò¼¤á¤Æ¡¢¡È¤ªÀè¿¿¤Ã°Å¡É¤Î²È¶È¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é17Ç¯¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÏÌó3ÇÜ¤Ë¡£2015Ç¯¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSHAKUNONE¡Ê¥·¥ã¥¯¥Î¥Í¡Ë¡×¤Ï¡¢´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¡ÊÆ±¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢ÂçÅýÎÎ¤âÃåÍÑ¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´ÖÌó4000ËÜ¤¬Çä¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¿Í¸ýÌó10Ëü¿Í¤Î²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¡£½¾¶È°÷¿ô¤Ï12Ì¾¡£ÃÏÊý¤Î¾®¤µ¤ÊË¥À½¹©¾ì¤Î3ÂåÌÜ¼ÒÄ¹ãôËÜ¤µ¤ó¤ÏÍÄ¾¯´ü¡¢¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀäÂÐ¤Ë²È¶È¤Ï·Ñ¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¡×
¢£¿¦¿Í¤¬¼ê»Å»ö¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤ë¡È¤ª¼é¤ê¡É
¡ÖSHAKUNONE¡Ê¥·¥ã¥¯¥Î¥Í¡Ë¡×¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ï¡¢¹ØÆþ¼Ô¤ÎÌó7³ä¤¬½÷À¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢¥®¥Õ¥È¤È¤·¤ÆÃ¯¤«¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£
ãôËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Í¥¯¥¿¥¤¤Îµ¯¸»¤Ï¡¢500Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë½÷À¤¬ÀïÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦ÃËÀ¤ËÂ£¤Ã¤¿¥¹¥«¡¼¥Õ¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÎÌµ»ö¤ä¹¬¤»¤ò´ê¤¦¡È¤ª¼é¤ê¡É¤À¤È¡¢»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿¦¿Í¤¬1ËÜ1ËÜ¼êºî¶È¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤ë¡£·è¤·¤ÆÂçÎÌÀ¸»º¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤É¤ì¤À¤±»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤Ç¤·¤«À¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤É÷¹ç¤¤¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤ë½ã¹ñ»º¤Î¡È¤ª¼é¤ê¡É¡£
¿ÈÂÎ¤Î¿¿ÀµÌÌ¤Ç¿Í¤Î°õ¾Ý¤ò·è¤á¤ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ù¥Ó¡¼¥Ù¥Ã¥É¤ÏÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢
ãôËÜË¥À½¤ÎÁÏ¶È¤Ï¡¢1968Ç¯¡£ãôËÜ¤µ¤ó¤ÎÁÄÊì¡¦¶Ì»Þ¤µ¤ó¤¬¹©¶ÈÍÑ¤ÎÆÃ¼ì¥ß¥·¥ó¤ò¿ôÂæ¹ØÆþ¤·¡¢¼«Âð¤Î°ì¼¼¤Ç»Ï¤á¤¿¡£Áá¤¯¤ËÉ×¤òË´¤¯¤·¤¿ÁÄÊì¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡×¤È¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëË¥À½¤Î»Å»ö¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤¿¡£Ä«¤âÃë¤âÌë¤âÆ¯¤¤¤¿¡£Â¾¤Î¿Í¤¬Æñ¤·¤¯¤ÆÃÇ¤ë¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤ò¡¢¥Æ¥¥Ñ¥¤È²¿É´Ëç¤â»Å¾å¤²¤ë¡Ö¼«¾Î¡¡ËâË¡»È¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¡£
ãôËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¶Ì»Þ¤µ¤ó¤ÈÆ±µï¤¹¤ëÉãÊì¤Î¤â¤È¡¢1987Ç¯¡¢¥ß¥·¥ó¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë²È¤ËÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£Êì¿Æ¤Ï½Ð»º¸å¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢ÁÄÊì¤Î»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼«Âð·ó¹©¾ì¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿ÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤¬¡¢ãôËÜ¤µ¤ó¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥Ù¥Ã¥É¡£»Ò¼é±´¤Ï¡¢¥ß¥·¥ó¤Î²»¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¥À¥µ¤¤¡×¡Ö²Ú¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¡×
9ºÐ¤Î»þ¤ËÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¡£ãôËÜ²È¤Ï¡¢Á½ÁÄÊì¡¢ÁÄÊì¤ÈÊì¡¢ãôËÜ¤µ¤ó¤È2¿Í¤ÎËå¤Î6¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Êì¿Æ¤âÃëÌëÌä¤ï¤º¡¢µÙ¤ß¤Ê¤¯Æ¯¤¤¤¿¡£
Í·¤Ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¡¢¥ª¥â¥Á¥ã¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿ãôËÜ¾¯Ç¯¤Ï¡¢¶á½ê¤Î»³¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤é·ê¤ò·¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÈëÌ©´ðÃÏ¤òºî¤ë¡ª¡×¤ÈÌ´¤òÊú¤¡¢ãôËÜ¤µ¤ó¤ÏËèÆü·ê¤ò·¡¤êÂ³¤±¤¿¡£
¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç¡¢¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿ãôËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï»ùÆ¸²ñÄ¹¡¢¹â¹»¤Ç¤Ï±þ±çÃÄÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¡¢²È¶È¤Î¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¡¢¡Ø¥À¥µ¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¼ÀÁ»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢É½ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¹õ»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¡Ø²Ú¤¬¤Ê¤¤¡Ù¡£Ç¼´ü¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÆ¯¤µÍ¤á¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡ØÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¡£Åö»þ¤ÎÊì¿Æ¤ÎÆÀ°ÕÎÁÍý¤Ï¡¢¡ØÆüÀ¶¤Î¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤ÎÍñ¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤¿µ²±¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¤¦¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤é¼Ú¶â¤â¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£ÁÄÊì¤âÊì¿Æ¤âµÙ¤ß¤Ê¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¶ì¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡£
¤À¤«¤é¡¢¡Ö²È¶È¤ÏÀäÂÐ¤Ë·Ñ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¿´¤Ë·è¤á¤¿¡£
3ºÐ¤È6ºÐ²¼¤Î2¿Í¤ÎËå¤¿¤Á¤È¤â¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Êì¿Æ¤ÈÆ±¤¸»Å»ö¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Í¡£ÀäÂÐ¤Ë·Ñ¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¡×¤È¡¢ÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¢£Æ¯¤¤Ê¤¬¤é»ñ³Ê¤ò¼è¤êÈþÍÆ»Õ¤Ë
¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢Êì¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ò¿¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÙ¤¯¤Æ¡¢¤Ò¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤Æ¡×
»Ø¤É¤ª¤ê¤¬¤è¤¯¡¢¤Ò¤ó¤ä¤ê¤·¤¿Êì¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ò¡¢¼ê¶û¤Ç¤¹¤Ù¤é¤»¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿ãôËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÈ±¤ÎÌÓ¤ò¿¨¤ì¤ë¿¦¶È¡áÈþÍÆ»Õ¡×¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¹â¹»¤ÎÉáÄÌ²Ê¤òÂ´¶È¸å¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÈþÍÆ¼¼¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ï¡¢ÈþÍÆ¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¥¹¥¯¡¼¥ë¥é¥¤¥Õ¤òËþµÊ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ãôËÜ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Å»ö¤Ë²È»ö¤Ë¤ÈÀºÎÏÅª¤À¤Ã¤¿ÁÄÊì¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢ãôËÜË¥À½¤ÏÁÄÊì¤«¤éÊì¿Æ¤ËÂåÂØ¤ï¤ê¤·¤¿¡£¤·¤«¤âÅö»þ¡¢2¿Í¤ÎËå¤Ï¾®³ØÀ¸¤ÈÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤·¡¢ãôËÜ¤µ¤ó¤¬²È¤ò½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Êì¿Æ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÈþÍÆ¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤«¤éÄÌ¤¨¤ëÈÏ°Ï¤Ë¤Ê¤¤¡£³ØÈñ¤â¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¼Â²È¤«¤éÄÌ¤¨¤ë½¢¿¦Àè¤òÁª¤ó¤À¡£
ÈþÍÆ¼¼¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤éËå¤¿¤Á¤Î¹â¹»¤ä½Î¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢ÄÌ¿®¶µ°é¤ÇÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¡¢3Ç¯´Ö¤ÇÈþÍÆ»Õ¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤ÆÊì¿Æ¤ÎÂÎÄ´¤¬°²½¤·¡¢¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Êì¿Æ¤«¤é¡¢¡ÖÈËË»´ü¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£¹©¾ì¤Î¿Í¼ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÈþÍÆ¼¼¤Î»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢¹©¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¼«Âð¤ÎÎÙ¤Ë¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æþ¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¹©¾ì¡£°ìÊâÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤É¤¦¤»¡¢¤¦¤Á¤Î¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢°Â²Á¤ÊÌµÌ¾¤Î¾¦ÉÊ¤òÂçÎÌÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿ãôËÜ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤È¤¡¢½ã¿è¤Ë¤³¤¦»×¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î²È¡¢¼Â¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¡©¡×
¢£1Ç¯¤«¤±¤Æ¥Í¥¯¥¿¥¤ÀìÌçË¥À½¹©¾ì¤Ë
ãôËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢Êì¿Æ¤«¤éãôËÜË¥À½¤ÎÎò»Ë¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ÁÄÊì¤¬Ë¥À½¹©¾ì¤ò»Ï¤á¤¿Åö½é¤Ï¡¢¼ç¤Ë³ØÀ¸Éþ¤Î¥Ü¥¿¥óÉÕ¤±¤ä¥«¥Ã¥¿¡¼¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó·ê³«¤±¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Êì¿Æ¤ËÂåÂØ¤ï¤ê¤·¤¿¸å¤Î2002Ç¯¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Å»ö¤Î¿®Íê¤«¤éÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥ÉÉþ¤Î´°À®ÉÊ¤Î»Å¾å¤²ºî¶È¤â°ÍÍê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡¢¼è°úÀè¤«¤é¡Ö¥Í¥¯¥¿¥¤¤ÎË¥À½¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£ãôËÜË¥À½¤Î¡È´Ý¤ß¡É¤ÎË¥À½µ»½Ñ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¡ÖË¥¤¦¡×»Å»ö¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò»Å¾å¤²¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÖºÛÃÇ¡×¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Êì¿Æ¤Ï¡¢É´²ßÅ¹¤«¤é¹âµé¤Ê¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÇã¤Ã¤Æµ¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÊ¬²ò¤·¤Æ¸¦µæ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ï¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¤òºî¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡³£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼êºî¶È¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÀßÈ÷¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤ËÌó1Ç¯¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¡¢´°À®ÉÊ¤È¤¤¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤òÇ¼ÉÊ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤ÀìÌç¤ÎË¥À½¹©¾ì¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢£¤¹¤´¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¶ì¤·¤¤¤Î¤¬²ù¤·¤¤
Êì¿Æ¤¬Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢ãôËÜ¤µ¤ó¤ÏÈþÍÆ¼¼¤Î»Å»ö¤ò½ª¤¨¡¢µ¢Âð¸å¤Ë¹©¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¥ß¥·¥ó¤Ï¿¦¿Í¤Î»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Å¤¤²ÙÊª¤ò±¿¤ó¤À¤êÃÍ»¥¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤È´ÊÃ±¤Ê»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Îµ²±¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤Ç¤Î¤ªÃë¿²¡£»Ò¼é±´¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤¤¤¿¥ß¥·¥ó¤Î²»¡£¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤ÇÆ¯¤¯¡¢ÁÄÊì¤äÊì¿Æ¡¢¿¦¿Í¤Î»Ñ¡£
¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Êì¿Æ¤ÏÆ¯¤µÍ¤á¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¿´¤«¤é¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¡©¡×
ÍÄ¤¤º¢¡¢¤º¤Ã¤È¿´¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿µ¿Ìä¤Ë¤Õ¤¿¤¿¤Ó²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤¦¤Á¤Î²ÈÂ²¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢µÙ¤ß¤â¤Ê¤¯Î¹¹Ô¤Ë¤â¹Ô¤±¤º¡¢ÍµÊ¡¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤º¤Ã¤ÈÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅöÁ³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×
¡½¡½²ù¤·¤¤¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞËÍ¤¬²È¶È¤ò·Ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î¥ß¥·¥ó¤Î²»¤¬¡¢¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÁÄÊì¤ÎÂå¤«¤éÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤â¡¢¿¦¿Í¤µ¤ó¤Îµ»½Ñ¤â¡¢ÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«Ê¬¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿²È¶È¤Ë¡¢ÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×
Åö»þ¤ò¤Õ¤ê¤«¤¨¤ê¡¢ãôËÜ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡¢È¿¹ü¿´¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Ç¤âÊ¢¤ÎÄì¤«¤é¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤ÈÇ®ÎÌ¤¬Í¯¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¤¤ÎÃæ¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ËÜÅö¤Ï¡¢¡ØÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡Ù¤È¤«¡¢¡Øº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òµß¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¯¸À¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¢£¡Ö¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é·Ñ¤¬¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡Ö»ä¤ÎÂå¤Ç¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÏÄÙ¤¹¤«¤é¡£¤¢¤ó¤¿¤ËÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÇØÉé¤ï¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£»ä¤ÎÂå¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤¤ì¤¤¤ËÀ¶»»¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é·Ñ¤¬¤Ê¤¤¤Ç¡×
Êì¿Æ¤Ë²ñ¼Ò¤ò·Ñ¤®¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£
¤½¤Îº¢¡¢Ë¥À½¤Î²¼ÀÁ»Å»ö¤ÏÊª²Á¤Î°Â¤¤³¤³°¤Ø¤ÈÎ®½Ð¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¼Ú¶â¤ÎÊÖºÑ¤È¿¦¿Í¤µ¤ó¤Ø¤ÎµëÍ¿¤Î»ÙÊ§¤¤¡¢ÄÉ¤ï¤ì¤ëÇ¼´ü¡£Æü¡¹¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Î¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¡£
Êì¿Æ¤È¤ÏÈ¾Ê¬¥±¥ó¥«¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤¤ë¤â¤ó¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤£¡ª¡¡¤¢¤¡¡¢¤½¤¦¸À¤¨¤Ð¤¢¤ó¤¿¡£ÈþÍÆ»Õ¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤È¤ë¤Ê¡£¤â¤·¡¢¤Ê¤Ë¤«¤¢¤Ã¤Æ¤â¿©¤¤¤Ã¤Ñ¤°¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¡×
·Ñ¤®¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤«¤é1Ç¯¤Û¤É·Ð²á¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¿Æ¿´¤È¤È¤â¤ËÊì¿Æ¤¬ÀÞ¤ì¤¿¡£
¢£ÈþÍÆ»Õ¤ò¼¤á¡¢½é¤á¤Æ¥ß¥·¥ó¤ò¿¨¤ë
2008Ç¯¡¢ÈþÍÆ»Õ¤ò¼¤áÆþ¼Ò¡£±Ä¶È¤È¤·¤Æ¼è°úÀè¤È¾¦ÉÊ¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇ½é¤Î5Ç¯´Ö¤Ï¡¢¿¦¿Í¤«¤éµ»½Ñ¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¿¨¤ë¥ß¥·¥ó¡¢¿Ë¡¢µ¡³£¤Î½¤Íý¡£
µÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ï¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢»Å»ö¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÜ¤Ä¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£°ìÀÚ¤ÎÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤º¡¢ÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤òË¥¤¤¤¢¤²¤ë¡£¿¦¿Í¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÃÎ¤ë¡£
ãôËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢µ»½Ñ¤ò³Ø¤Ö°ìÊý¤Ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡Ö¿¦¿Í¤Î»Å»ö¤Î¤¹¤´¤µ¡×¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤«ÆüÌë¹Í¤¨Â³¤±¤¿¡£
ÈþÍÆ¼¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤éÄ¾ÀÜ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£²¼ÀÁ¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÃúÇ«¤Ëºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤ª¼¸¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤¿¤À¡¢ºî¤ëËèÆü¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó¤È·Ò¤¬¤ë¡Ö¤Ê¤Ë¤«¡×¤¬É¬Í×¤À¡£
¡Ö¿¦¿Í¤Î»Å»ö¤Î¤¹¤´¤µ¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¤Ê¤Ë¤«¡×¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤É¤¦Æ°¤¤À¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¢£¹©¾ì¤ò¸«¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ê¤ã¡ª¡×
2014Ç¯¡¢²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¾ì»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÃÄÂÎ¡Ö¤Ä¤ä¤Þ»º¶È»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤è¤¦¤È½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÅ»³»ÔÆâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»º¶È¤ò¸«³Ø¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÄÂÎ¿¦°÷¤¬¡¢ãôËÜË¥À½¤òË¬¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÌµÌ¾¤ÎË¥À½¹©¾ì¤ò¸«³Ø¤ËÍè¤ë¿Í¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¤ª¸«¤»¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤Ë¤âÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¼¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹©¾ìÆâ¤ò°ÆÆâ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÃÄÂÎ¿¦°÷¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ê¤ã¡ª¡×¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Ç´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢µ¡³£¤Ç¥¬¥·¥ã¥³¥ó¡¢¥¬¥·¥ã¥³¥ó¡¢¤Èºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼êË¥¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢Î¯¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÁÛ¤¤¤¬°ìµ¤¤Ë°î¤ì¤¿¡£
¢£¼Ú¶â¤Ï5000Ëü±ß¡¢¡ÖÄÙ¤ì¤ë¤è¤ê¤Ï¤¤¤¤¡×
Åö»þ¤ÎË¥À½¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢²¼ÀÁ¹©¾ì¤¬¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï°ÛÎã¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¼è°úÀè¤È¤Î´Ø·¸¤ò¡¢¼º¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÊì¿Æ¡£
Æþ¼Ò°ÊÍè¡¢¶ÈÀÓ¤¬Íî¤Á¤ë°ìÊý¤Ç²¼ÀÁ¤±»Å»ö¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ãôËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢Êì¿Æ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤é¤¬°ìÈÖ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÄÙ¤ì¤ë¤³¤È¡£¿¦¿Í¤µ¤ó¤Îµ»½Ñ¤â¡¢À¸³è¤â¼º¤¦¡£²¼ÀÁ»Å»ö¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì²ñ¼Ò¤ÏÅÝ»º¤¹¤ë¡£Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼º¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÄÙ¤ì¤ë¤è¤ê¤Ï¤¤¤¤¡×
Åö»þ¤ÎãôËÜË¥À½¤Ë¤Ï¡¢¼Ú¶â¤¬Ìó5000Ëü±ß¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¼è°úÀè¤«¤é¡Ö´³¤¹¤¾¡×
¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤È·è¤á¤¿ãôËÜ¤µ¤ó¤ÏÆ°¤¤À¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇãôËÜË¥À½¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÈÁÛ¤¤¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤¿¤¤¡£ÆüËÜÀ½¤ÎÉÊ¼Á¤Î¤¤¤¤¥â¥Î¤òºî¤í¤¦¡×
É´²ßÅ¹¤ÎÇä¤ê¾ì¤äÃÎ¿Í¤òË¬¤ÍÊâ¤¡¢°Õ¸«¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¡£È¾Ç¯¤Û¤É·Ð¤Á¡¢ãôËÜ¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯´î¤Ó¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤ËÀÁµá½ñ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£ÉÊ¼Á¤Ë¤ÏÂÅ¶¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢À¸ÃÏ²°¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤È¤¤Î½ÐÄ¥¤Ç¤Ï³Ê°Â¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÁª¤ó¤À¡£¼«Ê¬¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±²¼¤²¤¿¤¤¤È¡¢¿©»ö¤òÈ´¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢½é´üÅê»ñ¤ÏÌó200Ëü±ß¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢°ìÉô¤Î¼è°úÀè¤«¤é¤ÏÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö´³¤¹¤¾¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
»Å»öÎÌ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¸º¤é¤µ¤ì¡¢¡Ö¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£¤¦¤Á¤Î²¼ÀÁ¤±¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤Ï¡¢¤â¤¦¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¡¢¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£1Ç¯ÌÜ¤Ï30ËÜ¤·¤«Çä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
2015Ç¯9·î¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSHAKUNONE¡Ê¥·¥ã¥¯¥Î¥Í¡Ë¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£À¸ÃÏ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤ÊµþÅÔÀ¾¿Ø¿¥¤ÎÃ°¸å¸¨¡£Ë¥À½µ»½Ñ¤Ï¡¢ÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤â¼ê¤¬¤±¤ëÌó50Ç¯¤ÎÅÁÅý¡£ºÇ¹âÉÊ¼Á¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÌ´¤Î¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÉ´²ßÅ¹¡Ö¥¢¥ë¥ÍÄÅ»³¡×¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤¥â¥Î¤òºî¤ê¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤«¤¬¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡×
¤À¤¬¡¢1Ç¯ÌÜ¤ÏÌó30ËÜ¡£2Ç¯ÌÜ¤ÏÌó100ËÜ¤·¤«Çä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃÏÊý¤ÎÌµÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¡£ºÇ½é¤«¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÈá»´¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢½é´üÅê»ñ¤Î²ó¼ý¤â¸«¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ËÄ¾ÀÜ¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤³¤¦¡×
ãôËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤ËÎ©¤Á¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¡£ÀÜµÒ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤¢¤ëµ¿Ìä¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Çº¤ó¤ÀËö¤Ë¹ØÆþ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¡£¤½¤³¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤½¤ì¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¶áÆ»¤À¡×
¤½¤¦¹Í¤¨¤¿ãôËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò°ìÅÙ¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ë¹ØÆþ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò°ú¤»ß¤á¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÂçÊÑ¡¢¼ºÎé¤Ï¾µÃÎ¤Ç¤ªÊ¹¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£Àè¤Û¤É¡¢Åö¼Ò¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¡¢Áª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¤ª»Ç¤¤¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×
¢£¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤¼Çã¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«
¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¡¢Î¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÇÉ¼ê¤¹¤®¤ë¡£¤â¤Ã¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡ÖÉÊ¼Á¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤±¤ì¤É¡¢ÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÊª¤òÇã¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤·¤Ë¤¯¤¤¡×
ÇÉ¼ê¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¯¾¦ÉÊ¤òºî¤ê¡¢Â¾¼Ò¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¤¹¤ì¤ÐÇä¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÇÉ¼ê¤Ê¥Í¥¯¥¿¥¤¤¬¤Û¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÇä¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¡×Ä©¤ó¤À¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
É´²ßÅ¹¤Ç¤ÎÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Çä¤ê¾å¤²³ÈÂç¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤Ã¤¿¡£°Û¶È¼ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¤¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë»²²Ã¤·¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤ÏºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¡£ÅÄ¼Ë¤«¤é¤Ï¡¢¤É¤¦¤»ÌµÍý¤À¡×¤È¡¢Äü¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»Ï¤á¤Æ2Ç¯¡¢½ý¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤È¤¢¤ë·Ð±Ä¼Ô¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¡£
¡Ö1¾¡99ÇÔ¤À¤è¡£1²ó¾¡¤È¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é99²óÉé¤±¤Ê¤¤¤È¡£À®¸ùÂÎ¸³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¼þ°Ï¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤À¡×¤ÈÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¿·¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ÈÇ§ÃÎ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢1¥«·î¤Ç100Ëü±ß¤ÎÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤¿¡£
¡ÖÆüËÜÀ½¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤òÀä¤ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
Facebook¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÊÁÛ¤¤¤ò¡¢ËèÆü¡¢ËèÆüÈ¯¿®¤·¤¿¡£
10·î4Æü¤«¤éÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¡¢17Æü¤ÇÌÜÉ¸¤Î100Ëü±ß¤òÃ£À®¡£»Ä¤ê¤Î´ü´Ö¤â»Ù±ç¤¬»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ë²ÌÅª¤Ë1¥«·î¤Ç172Ëü±ß¤Î»Ù±ç¶â¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¶â³Û¤Ï¡¢2Ç¯´Ö¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¡Ö¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÉôÌç¡×¤Ç»ñ¶âÄ´Ã£³Û1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¤¤ë¡£Äü¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ÅØÎÏ¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç½¸¤á¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¡£¼«¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥í¥´¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¾åÉÊ¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âÊõÀÐÈ¢¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¢¤ò½àÈ÷¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þ¤Ë³«È¯¤·¤¿¼«¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥í¥´¥Í¥¯¥¿¥¤¤¬¡¢¸½ºß¤â°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡Ö¤¤¤Ä¤«ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë·ë¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤¬¼Â¸½
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿Âç¼êÉ´²ßÅ¹¡ÖºåµÞ¥á¥ó¥ºÂçºå¡×¤«¤é¡¢¾¦ÃÌ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Æþ¤ê¡¢2018Ç¯3·îÂçºå¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤Ê¤É¤ÎÍÌ¾É´²ßÅ¹¤Ç¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ÎÏÃ¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¡¢ãôËÜ¤µ¤ó¤ÏÁ´¹ñ¤òÈô¤Ó²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤«¤éÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¡¢Åö»þ¤Î¼óÁê¡¦´ßÅÄÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¡¢¡Ö¸æ¼Ò¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬¡Ö¼óÁê´±Å¡¡×¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Þ¥ë¥³¥¹ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë´Ø·¸¼Ô¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬Æþ¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÆüËÜÀ½¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¡×¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤È¤¤Ë¡¢Êì¿Æ¤È¡Ø¤¤¤Ä¤«ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë·ë¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤·¤¿¤¤¤Í¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ë¥À½µ»½Ñ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ÅØÎÏ¤òËèÆü¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤è¤¦¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤ÊÄ®¹©¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÛ¤¤¤È·ÑÂ³¤ÇÌ´¤¬³ð¤¦¤ó¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£Â¾¼Ò¤ä³¤³°»º¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤
2021Ç¯¡¢ãôËÜ¤µ¤ó¤ÏÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£Æ±»þ¤Ë¡¢·Ð±ÄÍýÇ°¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤Ó¤ò¡£ºî¤ê¼ê¤Ë¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¹¬¤»¤ò¡×
ºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¾¦ÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¿¦¿Í¤¬¾Ð¤Ã¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤ò¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖË¥À½¤Î»Å»ö¤Ï³¤³°¤Ø¤ÎÎ®½Ð¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÃåÍÑ¤¹¤ëÊý¤¬ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤ò¡¢Â¾¼Ò¤ä³¤³°»º¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ºÇ¹âÉÊ¼Á¤À¤È»×¤¦¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¢£¹©¾ì¤ËÆÏ¤¤¤¿¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤
2022Ç¯¡¢60ÂåÃËÀ¤«¤é°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤¬Æþ¤ê¡¢¡Ö¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄ¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÁ÷¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢ÆÏ¤¤¤¿¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤¹¤¤±ø¤ì¤Ë¡¢ÌÓ±©Î©¤Á¡¢·ÚÅÙ¤ÎÆü¾Æ¤±¤Î¤è¤¦¤ÊÀ×¡£¤·¤«¤â¡¢Â¾¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤À¡£¡Ö¿·¤·¤¯Çã¤¤Ä¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤«¤é¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¿¦¿Í¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃúÇ«¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÌÓ±©Î©¤Á¤òÃúÇ«¤Ë½¤Àµ¤·¡¢½ý¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤òÎ¢Â¦¤Ë²ó¤·¤Æ¡¢É½ÌÌ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«åºÎï¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£Á÷¤êÊÖ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÄ¾Á°¤À¤Ã¤¿¡£ºÆ¤ÓÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ë¡£
¡Ö¥Í¥¯¥¿¥¤¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢ºÊ¤òË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤âË»¤·¤¯¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤â¿´¤Ë¤âÍ¾Íµ¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¡¢ºÊ¤¬Ê³È¯¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¡£¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤³¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò·ë¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤¤½¤Íý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¹©¾ì¤ò¤º¤Ã¤ÈÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÊ¤«¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÌã¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
ãôËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¡ÈÊª¸ì¡É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£Çä¤ê¾å¤²¤Ï3ÇÜ¡¢»Ä¶È¤Ï¤·¤Ê¤¤
²¼ÀÁ¤Î»Å»ö¤¬100¡ó¤À¤Ã¤¿Ë¥À½¹©¾ì¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤Î70¡ó¤ò¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»Å»ö¤¬Àê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£²ñ¼Ò¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÏÌó3ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£»Ä¶È¤Ï¡¢°ìÀÚ¤·¤Ê¤¤¡£12Ì¾¤Î¼Ò°÷Á´°÷¤¬17»þ¤ËÂà¼Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤º¤Ã¤ÈµÙ¤ß¤Ê¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¿Êì¿Æ¤Ï¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿·õÆ»¤òºÆ³«¤·¤¿¡£Í§¿Í¤È¡Ö¿ä¤·³è¡×¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊì¿Æ¤Ï¡¢¡ØÀ¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÌÜ¤È¼ê¤ÈÀ¼¤ÎÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢ÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬¼þ°Ï¤Ë¤âÅÁÇÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¤´Ä¶¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ã°Àº¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿¥â¥Î¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿¦¿Í¤ä¤ªµÒÍÍ¤Î¾Ð¤¤À¼¡¢¥ß¥·¥ó¤Î²»¤¬¡¢²í³Ú¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤ëÂÇ³Ú´ï¤Î¡ÖãôÇï»Ò(¤·¤ã¤¯¤Ó¤ç¤¦¤·)¡×¤Î²»¤Î¤è¤¦¤Ë¿´¤Ë¶Á¤¤ï¤¿¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¡ÖSHAKUNONE¡Ê¥·¥ã¥¯¥Î¥Í¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
----------
¥á¥ê¥¤ ½á¡Ê¤á¤ê¤¤¡¦¤¸¤å¤ó¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼
²¬»³¸©ºß½»¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Ìó16Ç¯´ÖÂç¼êÂ»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¤ª¤è¤Ó±Ä¶È»öÌ³¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢2024Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¡¢¥Þ¥Í¡¼¥³¥é¥àÅù¤ò¼¹É®¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ï¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹Éô¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ï¥é¥¯¥í¥¹Éô¤Ë½êÂ°¡£3»ù¤ÎÊì¡£2µéFPµ»Ç½»Î¡£
----------
