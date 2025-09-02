「役満ボディー」の異名を持つプロ雀士でモデルの岡田紗佳さん（31）が2025年9月1日、自身のインスタグラムを更新し、新ユニフォームのショットを披露した。

「一年間こちらで戦っていきます！」

麻雀のプロリーグ「Mリーグ」では「KADOKAWAサクラナイツ」に所属する岡田さん。9月15日に開幕する「Mリーグ2025-26」のレギュラーシーズンに先駆けて、岡田さんは「新ユニフォームが発表されました」と紹介した。

サクラナイツは「去年はピンク×ブラックでしたが、今年は優勝した時のユニフォームカラーのブルーもラインで取り入れました！」とし、岡田さんは「一年間こちらで戦っていきます！よろしくね」と意気込みつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、襟元がブルーで袖口にピンクとブルーのラインが入った新ユニフォームを着用。体の前で両手を揃え、微笑んでいた。3枚目では、黒いショートパンツを着用。腰に手を当て、ポーズをとっていた。

この投稿には、「スタイル抜群」「美しすぎる」「クールな感じでカッコいいです」「美脚すぎる！足長」「スタイルえぐい！！」といったコメントが寄せられていた。