国際大会で金メダル！元国民的アスリートの大豪邸を森泉が大絶賛「すごくいい！」

MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』。

本日9月2日（火）放送の同番組では、かつて国際大会で金メダルを獲得した国民的アスリートが暮らす神奈川・葉山の大豪邸に森泉が潜入する。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

森泉が向かったのは、国際大会で金メダルを獲得した元アスリートの自宅。

別荘地としても人気の神奈川・葉山の海沿いに佇む真っ白い3階建て6SLDKの大豪邸で、表札には名前ではなく家主と縁のある数字「21」が掲げられた表札が出迎える。

玄関横のガレージには高級車が鎮座。

大豪邸の屋内には、白のアールの壁と多くの窓からの自然光で明るく照らされた広々としたリビング、同じく白で統一された大理石の床、高級ワインが多数収められたワインセラーなど、そのどれもが規格外だ。

さらにリビングからダイニング、キッチンまでが繋がっており、森は「こうやって全部見渡せて、相手の存在を感じられるスペースがすごくいい！」と大絶賛。

また、リビングには健康グッズ、キッチンにはこだわりの食材が並ぶなど、健康に気を遣っていることがわかる。

なかでも森を驚かせたのが、バスルーム。まるで銭湯のように浴槽が2つ並び、その奥には大きなサウナルームも完備されているうえ、さらにバスルームは海から帰ってきた際に直行できる造りになっており、これには森が「すごくいいアイデア！」と大興奮する。

また、寝室には国際大会で獲得した金メダルが無造作に置かれており、家主がただ者ではないことを物語る。

実はこの家主、TUBE・前田亘輝のプロデュースでCDをリリースし歌手デビューまで果たしたという過去も。大豪邸から生き様までそのすべてが規格外、現在61歳の家主は一体誰なのか？

さらに今回、家主の妻も登場。実は妻の父は小泉純一郎や小泉孝太郎本人とも深い繋がりがあるという驚きの事実も明らかになる。

番組ではほかにも、“小説の神様”と称された文豪・志賀直哉と、近代日本の礎を築き、大河ドラマの主人公としても描かれた偉人を先祖に持つプラチナファミリーに迫る。

そして最後には、番組から重大発表が…。一体どのような内容なのか？