お寺が投稿「人生は思った通りにならない」→続く言葉が深くて3万いいね！「結果を残したい」「前向きに」【ママリ】

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。自分以外の人の新しい視点や考え方から学びを得ることはありますよね。今回は、Xに投稿された学びになるような投稿を3つ厳選してご紹介します。思わず「ほほー」とうなったり、見習いたくなったりするような投稿をどうぞごらんください。

著名人のインタビューなどを見ると、子どものころに思い描いていた輝かしい実績をあげている人たちもいます。そのエピソードに勇気や元気をもらえることもありますが、自分自身と比較して「自分は思った通りにならなかった…」と思うこともあるかもしれません。





投稿者・専念寺/ネコ坊主さんは「人生は思った通りにはならない」と言います。しかし、思うだけではない「何か」の通りにはなっているのだとか…。その何か、とは…？

ネコさんから人間さんへ今日の一言

貫禄のある猫さんの表情と共に、深い言葉がしみますね。イメージは確かに大事ですが、そのイメージを行動にしていくことが次の世界を切り開いていくことになるのでしょう。



この投稿には「いくら立派な夢を思い描いても、行動が伴わなければ妄想で終わるんですよね」「口だけじゃなく、しっかりと結果を残したい」「前向きに頑張る人は前に進むんですよね」といったリプライがついていました。



思うようにいかないこともあるしれませんが、めげずにイメージを現実にするために進んでいきたいですね。短い言葉にこめられた真理に、ハッとさせられる投稿でした。

誰かに嫌われたときは「まあ、好かれることもしてないしな」と緩く考える

学校で、職場で、誰かに嫌われた…という経験は誰しもあるのではないでしょうか。特に何かをしたわけではないときには、何がいけなかったのかな…と悶々と悩んでしまうことも。相手の気持ちはこちらにはわからないので、モヤモヤが残ってしまいます。



投稿者・ぱやぱやくん(@paya_paya_kun)さんは「誰かに嫌われたとき」緩く考えるコツを投稿し、気持ちが軽くなったと反響がありました。

誰かに嫌われたときは「まあ、好かれることもしてないしな」と思ってください。そうするとどうでもよくなります。

誰かに嫌われたときは「まあ、好かれることもしてないしな」と思ってください、と語るぱやぱやくんさん。相手の気持ちは読めないですし、変えることは難しいものです。自分の受け取り方や行動は調節ができるので、「どうして嫌われたのか」考え続けるよりは「自分は」好かれることをしていない、と気持ちが楽になるのかもしれませんね。



この投稿には「特に嫌われることもしてないけど、好かれてることもしてないならもう相性の問題だから諦めるが吉」「それくらいでいいって思わせてくれた」といったコメントが寄せられていました。



人間関係は自分だけの問題ではなく、難しいもの。まあしょうがないよね、とときには緩く考えることも必要なのかもしれませんね。考えさせられる素晴らしい投稿でした。

イタリアのバーで「努力」について考えた

旅に行くと、これまでにない経験ができることがあります。新鮮な出会いや経験は財産ですよね。



投稿者・かど / KAD 世界一周中さんは、旅先のイタリアでのできごとを教えてくれました。どうぞご覧ください。

イタリアのバールで、バリスタに「イタリアでは『頑張ります』って何て言うの？」と聞いたら、「そんな言葉はない」と即答された。「え、どうして？」と聞いたら、「美味しいエスプレッソを飲んで、気分良くやるだけだ」と言われ、努力の仕方を考え直した。

気合いを入れて、がむしゃらに頑張るという考え方もあります。一方、それが苦しく感じる人もいるはず。そんなときは、「頑張る」という言葉をやめて、気分よくやる方向に考えてみるのもよさそうです。



この投稿に「言葉は文化ですね」「健康的でいられそう」などのリプライが寄せられました。旅に出ると、さまざまな人の価値観に触れて新鮮な気持ちになれそうです。世界に住む人たちの考え方に、ハッとさせられるエピソードでした。

