

(c)「モーニング娘。の未来も Wow Wow リーダー会議」プロジェクト

モーニング娘。結成日の9月14日から「モーニング娘。の未来もWow Wowリーダー会議」を、オンライン動画配信サービスHuluで独占配信することが決定した。

1997年の結成から四半世紀以上に渡ってアイドルシーンを牽引するモーニング娘。。「LOVE マシーン」「恋愛レボリューション 21」などのヒット曲は今なお多くの人に親しまれ、現役メンバーが全員“結成後に生まれた世代”という事実が、グループの歴史と継承の重みを物語っている。

今年7月には野中美希が新リーダーに就任し、さらなる進化を遂げるモーニング娘。’25。そんな彼女たちが、歴代リーダーたちと初めて真剣にグループの未来を語り合うスペシャル番組が実現した。

オンライン動画配信サービスHuluでは、モーニング娘。結成日の9月14日から「モーニング娘。の未来もWow Wowリーダー会議」を、独占配信することが決定した。伝説と現在、そして未来が交差する特別な時間をお届け。（本作品は月額料金を支払うことなく作品単位でご視聴いただけます。）

今まで数々のOGメンバー・歴代リーダーたちがモーニング娘。を作り上げてきましたが、現役メンバーと歴代リーダーが、番組で集結する機会は今回が初めて。モーニング娘。の未来を熱く語り合う、史上最大のリーダー会議が開幕します。議長を務めるのは17期メンバー・井上春華と弓桁朱琴。そして OG の中澤裕子、飯田圭織、矢口真里、高橋愛、譜久村聖、生田衣梨奈という人気歴代リーダーが集結し、現役・モーニング娘。’25 と共に、笑いあり、本音あり、そして時には胸が熱くなるディスカッションを展開。

議題は全8つ。過去から現在までのルールを徹底検証する「モーニング娘。にルールは要？」をはじめ、「在籍中にやっておくべきことは？」、「今のモーニング娘。に期待していることは？」まで、グループの本質に迫る問いが次々と繰り広げられる。また、豪華な２ショットトークコーナー「ふたり娘。」企画も。高橋愛×小田さくら、矢口真里×牧野真莉愛、飯田圭織×山崎愛生、中澤裕子×野中美希など今なお活躍し続けるOGメンバーと現役メンバーによる、世代を越えた特別対談も。

エピソード１はグループ結成日の9月14日、エピソード２は9月15日に独占配信スタート。

さらに、LINE VOOM では「モーニング娘。の未来も Wow Wow リーダー会議」の配信に先駆け、9月12日午後9時30分から事前番組の無料配信も決定。リーダー会議に出演するOGメンバーの魅力を予習できる特別コンテンツ「モーニング娘。の未来も Wow Wow リーダー会議直前予習SP」をお届け。MCは今年7月に新リーダーへ就任したばかりの野中美希が務め、歴代リーダーを担った譜久村聖と生田衣梨奈も特別出演。OGのプロフィールを楽しく振り返りながら深堀り。

また、番組後半では、「モーニング娘。OG 常識クイズ」を開催。「これは全員正解して当たり前！」というレベルの常識問題が次々と出題されるが…果たして全員正解できたのか！？それとも珍解答連発か！？

本編をさらに楽しむための予習番組。