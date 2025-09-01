画像は少年ジャンプ＋「SPY×FAMILY」のページ（https://shonenjumpplus.com/episode/10834108156648240735）より

【122話】 9月1日 公開

集英社は、マンガ「SPY×FAMILY」の122話を、コミック配信サイト「少年ジャンプ＋」にて9月1日に公開した。

122話では、デズモンドとの繋がりを探るべく、近所に住むオーセン教授を訪ねるロイドとアーニャ。優しい老夫婦は敵か味方か……。

なお、次回は9月15日更新予定となる。

□122話のページ

【SPY×FAMILY】

凄腕スパイ＜黄昏＞は、より良き世界のため日々、諜報任務にあたっていた。ある日、新たな困難な司令が下る――…。任務のため、仮初めの家族をつくり、新生活が始まるのだが!?スパイ×アクション×特殊家族コメディ！



