オーセン教授の正体は。「SPY×FAMILY」122話が「少年ジャンプ＋」にて公開！
【122話】 9月1日 公開
集英社は、マンガ「SPY×FAMILY」の122話を、コミック配信サイト「少年ジャンプ＋」にて9月1日に公開した。
122話では、デズモンドとの繋がりを探るべく、近所に住むオーセン教授を訪ねるロイドとアーニャ。優しい老夫婦は敵か味方か……。
なお、次回は9月15日更新予定となる。
凄腕スパイ＜黄昏＞は、より良き世界のため日々、諜報任務にあたっていた。ある日、新たな困難な司令が下る――…。任務のため、仮初めの家族をつくり、新生活が始まるのだが!?スパイ×アクション×特殊家族コメディ！
