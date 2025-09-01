熱狂的なファンを持つ歌手の長渕剛（68）と元女優でシャンソン歌手の志穂美悦子（69）が、事実上の別居状態となっていることを8月27日に「女性セブンプラス」が報じた。志穂美は2024年4月に長渕の個人事務所「オフィスレン」や音楽出版社、商標権を管理する会社の取締役を退いていて、長渕は2年ほど前から自宅とは別に個人事務所名義で借りている都内のマンションを拠点に生活しているという。

【写真】志穂美の鍛え上げられた“ムキムキ肉体美”、“優男時代”の長渕と志穂美の2ショット

芸能プロ関係者が語る。

「現在、長渕さんの身の回りの世話は個人事務所の20代の女性社員がしています。彼女は長渕さんの“お気に入り”で、同郷である鹿児島のご両親にも挨拶を済ませているそうです。妻の志穂美さんが取締役を退任した背景には、長渕さんの『妻の役員報酬を減らしたい』といった考えもあったようです」

2人はドラマの共演がきっかけで1987年に結婚。翌年に長渕は『乾杯』や『とんぼ』などのヒット曲を世に出したが、そこに志穂美のサポートがあったことは、想像に難くない。夫婦として歩んできた約40年──その間には長渕の奔放な恋愛遍歴がたびたび報じられてきた。スポーツ紙記者が語る。

「長渕さんは幾度となく、共演した女優らとの親密な関係が話題となりました。俳優活動に力を入れていた1991年、ドラマ『しゃぼん玉』（フジテレビ系）で共演した女優の清水美砂さん（54）のマンションへ深夜に通う姿が報じられました。

2年後には同作品で共演した国生さゆりさん（58）との密会がスクープされた。後の会見で国生さんは、長渕さんとの不貞関係を認め、『（長渕、志穂美、国生の）3人で何度も話し合いをしました。そのうちに2人の関係を見ていると、とてもいい感じがして、だんだん自分の気持ちや情熱が冷めていきました』と語っていました」

2015年にはパリコレモデルの冨永愛（43）との深夜密会が発覚。長渕は冨永が前年に出版した自叙伝『Ai 愛なんて 大っ嫌い』や彼女の独り舞台のプロデュースを務めた。

「冨永さんは著書で、長渕さんとは“師匠”と“弟子”の師弟関係であることを公表していました。シングルマザーの身でしたが連日深夜まで密会するなど、その関係は独特のものでした。志穂美さんは記者の取材に対し、冨永さんとは『家族ぐるみの付き合い』『長渕も配慮しなきゃいけなかった』と、2人を擁護しました」（同前）

数々の浮名を流してきた長渕だが、親密な関係を報じられた女性らは、その後それぞれの分野で成功を収めている。

「在日米軍人と結婚した清水さんはNHKの大河ドラマや連ドラで活躍していて、映画にはこの2年間で7作品に出演するほど女優として引っ張りだこです。2度の離婚を経験した国生さんは現在、女優業をしながら作家として執筆した小説『国守の愛』が原作となってWebでマンガ化されるなど、マルチな活動をしています。

なかでも女優として才能を開花させたのが、『グランメゾン東京』（TBS系）で主演の木村拓哉さんの元恋人役を演じた冨永さんです。NHKドラマ『大奥』の8代目将軍・徳川吉宗役も大きな反響を呼びました」（同前）

旅立っていった女性たちは“人生の大きな舞台”に立っているようだ。