ファッションブランド「GU」（ジーユー）は「星のカービィ」とコラボレーションした新作アイテムを、9月12日（金）から全国の店舗とオンラインストアで発売する。

今年もジーユーから「星のカービィ」のコラボレーションアイテムが登場！「カービィカフェ」がモチーフに (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

6度目のコラボとなる今回は、ゲームの世界感が楽しめる「カービィカフェ」をモチーフに、シンボル的な存在のウィスピーウッズにスポットを当て、「UNDER THE WHISPY WOODS“ウィスピーウッズの森で会いましょう”」というテーマで、ブリティッシュなアイテムを展開する。

ウィメンズアイテムは、胸元に「カービィカフェ」のマークがついた「ケーブルニットベスト」（2290円）や、ストライプの生地にウィスピーウッズのりんごを持ったカービィやワドルディが刺繍された「ショートシャツ」（2990円）、デザートメニューをデザインした「スウェットハーフジッププルオーバー」（2990円）が登場。



メンズは、フードメニューのピッツァやプレートをデザインした「スウェットプルオーバー」（2990円）と、おひるねするカービィをデザインしたジャカード柄の「Vネックカーディガン」（3990円）がお目見えする。

ウィメンズアイテム (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

メンズアイテム (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

キッズアイテムは、バーガーとオムライスをプリントした「グラフィックスウェットシャツ」（1990円）や、大人のアイテムとリンクコーデが楽しめる「スウェットフーディ」（2290円）がラインアップする。

キッズアイテム (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

「カービィのふわふわパンケーキ」と「ワドルディのおひるねオムライス」をモチーフにしたポーチも発売される。

グッズ (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

GUの「星のカービィ」とコラボレーションした新作アイテムは、９月12日（金）から全国の店舗とオンラインストアで発売。価格は税込み。