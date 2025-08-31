Æü»º¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¿·¼Ö¾ðÊó¡¦¹ØÆþ¥¬¥¤¥É¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ë¡ÖSOTOASOBI ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤ò¿·ÀßÄê
·àÅª¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿4ÂåÌÜT33·¿¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë
Æü»º¤Ï¡¢SUV¤ÎT33·¿¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¤ò¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢2025Ç¯9·î18Æü¤è¤êÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
T33·¿¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¤Ï¡¢2022Ç¯7·î¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·4ÂåÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎT33·¿¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¤Ï¡¢·àÅª¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¥â¥Ç¥ë¡£
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢Æü»º¡¦¥ë¥Î¡¼¡¦»°É©¤Î¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê³«È¯¤µ¤ì¤¿CMF-C/D¤òºÎÍÑ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢1.5L²ÄÊÑ°µ½ÌÈæ¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖVC¥¿¡¼¥Ü¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿Âè2À¤Âå¡Öe-POWER¡×¤òºÎÍÑ¡£e-POWER¤È¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»È¤¤È¯ÅÅ¡¢¤½¤ÎÅÅÎÏ¤ò»È¤¤¥â¡¼¥¿¡¼¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÊý¼°¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤À¡£
¤È¤Æ¤â´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿4ÂåÌÜT33·¿¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¡£È¯ÇäÄ¾¸å¤ÎÈÎÇä¤Ï¹¥Ä´¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥è¥¿RAV4¤ä¥¹¥Ð¥ë ¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¡¢¥Þ¥Ä¥ÀCX-5¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¼Ö¤¬ï®¤òºï¤ë¥¯¥é¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢½ù¡¹¤ËÀººÌ¤ò·ç¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯1¡Á6·î¤ÎÅÐÏ¿¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Ìó1.1ËüÂæ¤òÈÎÇä¤·34°Ì¡£Á°Ç¯Èæ¤Ï59.6¡ó¤ÈÂçÉý¥À¥¦¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾å¼Á¤µ¤ÈÀöÎý¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿Æâ³°Áõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÑ¹¹
º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î´ðËÜÀÇ½ÉôÊ¬¤Î¿Ê²½¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ç¤ËÆâ³°Áõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÁõÈ÷Îà¤ÎÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¡Ö¾å¼Á¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£²£»·Ä´¤ÎÀºÌ©¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò»Ü¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¾å¼Á¤Ç¡¢¾ð½ïË¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥é¥ó¥×¤ò¾ï»þÅÀÅô¤¹¤ë¥Ç¥¤¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥é¥ó¥×¤È¤·¡¢Ãë´Ö¤Ç¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¾å²¼2Ê¬³ä¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á°¸å¤Î¥¿¡¼¥ó¥·¥°¥Ê¥ë¤òLED¤ØÊÑ¹¹¡£Àè¿Ê´¶¤È¾å¼Á¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼²¼Éô¤ò¥°¥í¥¹¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ËÊÑ¹¹¡£¥µ¥Æ¥óÄ´¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò»Ü¤·¡¢¤è¤ê¾å¼Á´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£19¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÊÑ¹¹¡£´ö²¿³ØÅª¤Ç¥â¥À¥ó¤ÊÀÚºï¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¡¢Â¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¹âµé´¶¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Ñ¥Í¾åÉô¤Î¥«¥é¡¼¤ò¹õ¿§¤ËÊÑ¹¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÁªÂò²ÄÇ½¤Ê¥Ê¥Ã¥Ñ¥ì¥¶¡¼»ÅÍÍ¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥¿¥ó¿§¤«¤é¡¢¤è¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¿§¤ËÊÑ¹¹¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¿¥Êª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾å¼Á¤ÊÁ¡ºÙ¤µ¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥â¥À¥ó¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¯¥í¥¹¤òºÎÍÑ¡£Á°¸åÀÊ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎUSBÅÅ¸»¥Ý¡¼¥È¤òTYPE-C¤ËÊÑ¹¹¤·ÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¡£
Æü»º¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ëGoogleÅëºÜ¡ª ¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥ÉÁõÈ÷¤ò½¼¼Â
¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥Éµ»½Ñ¤â¿Ê²½¤·¤¿¡£Æü»º¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ë¡¢GoogleÅëºÜ¤ÎNissanConnect¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¡£Google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤Î¥ë¡¼¥È°ÆÆâ¤ä¡¢²»À¼¤Ç¤ÎÌÜÅªÃÏ¸¡º÷¤ä¼ÖÎ¾¤ÎÁàºî¤¬¤Ç¤¤ëGoogle¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ëGoogle Play ¥¹¥È¥¢¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÜµÒ¤ÎGoogle¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¾ðÊó¤ò¤è¤ê¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹Apple CarPlay¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹Android Auto¡¢NissanConnect ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¼ÖÆâWi-Fi¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤À¡£
NissanConnect¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¼ÖÆâ¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤òºîÆ°¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¤ä¡¢¹ß¼Ö»þ¤Î¥É¥¢¥í¥Ã¥¯Ëº¤ì¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÄÌÃÎ¤·¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¥É¥¢¤ò¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤ò¿·µ¬ÄÉ²Ã¤·¡¢²÷Å¬À¤È°Â¿´´¶¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¿·¥«¥á¥éµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤è¤ê°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤¿±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½
¤½¤·¤Æ¡¢±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢Æü»º¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¤Î¥«¥á¥éµ»½Ñ¤òÅëºÜ¡£¡Ö3D¥Ó¥å¡¼¡×µ¡Ç½¤È¡Ö¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¥Õ¡¼¥É¥Ó¥å¡¼¡×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È ¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥Ó¥å¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤òÆü»º¹ñÆâÈÎÇä¥â¥Ç¥ë¤Ë½éºÎÍÑ¡£
¡Ö3D¥Ó¥å¡¼¡×µ¡Ç½¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¼þ°Ï360ÅÙ¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î»à³Ñ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼ÖÎ¾È¯¿Ê»þ¤Î´¬¤¹þ¤ßËÉ»ß¤Ê¤É°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¥Õ¡¼¥É¥Ó¥å¡¼¡×µ¡Ç½¤Ï¡¢ÌÜ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¥Õ¡¼¥É¤Ç±£¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤Î±ÇÁü¤¬É½¼¨¡£¤È¤¯¤Ë¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ê¤É¤Î¶¹¤¤Æ»¤Ç¤Î¶Ê¤¬¤ê³Ñ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Àµ³Î¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤òÁàºî¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÉÔ°Â¤òÄã¸º¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥ï¥¤¥É¥Ó¥å¡¼¡×¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÃÏÅÀÅÐÏ¿µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÅÐÏ¿¤·¤¿ÃÏÅÀ¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¤È¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥ï¥¤¥É¥Ó¥å¡¼¡×¤¬¼«Æ°Åª¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉáÃÊÍøÍÑ¤¹¤ë¼«Âð¶á¤¯¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ê¤É¤Ç¡¢¥Ü¥¿¥óÁàºî¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Á°Êý¤äº¸±¦¤Î°ÂÁ´³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ÇT33·¿¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ëG e-4ORCE¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¤Ï¡¢4,946,700±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìó19.5Ëü±ß¤Î²Á³Ê¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¥¹ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Â¿¤¤¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢¤³¤Î²Á³Ê¥¢¥Ã¥×¤¬¡¢º£¸å¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢·Ï¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¡ÖSOTOASOBI ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤ò¿·ÀßÄê¡ª
T33·¿¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¤¬¡¢¸åÈ¾ÈÎÇäÌÌ¤ÇÀººÌ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£T33·¿¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¤Î³°´Ñ¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÅÔ²ñÇÉ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤ÎSUV¥Ç¥¶¥¤¥ó¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥À¡¼¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¶¯¤á¤¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢·Ï¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¼Ö¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿·¥°¥ì¡¼¥É¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¤·ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢T33·¿¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¤â¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¡ÖSOTOASOBI ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤òÀßÄê¤·¤¿¡£
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥Ñ¥Ã¥±¡¼¡ÖSOTOASOBI ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤ò9·î18Æü¤è¤êÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡ÖSOTOASOBI ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤Ë±Ç¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Èµ¡Ç½À¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡£¥¯¥ë¥Þ¤òÄà¤ê¤ä¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤ÇÍ·¤Ó¤Ä¤¯¤¹¤¿¤á¤Î¡ÈÁêËÀ¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥®¥¢¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡ÖSOTOASOBI ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤Ï¡¢¥Õ¡¼¥É¤òÈô¤ÓÀÐ¤Ê¤É¤«¤é¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤ò°ú¤Äù¤á¤ë±ð¾Ã¤·¹õ¤Î¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ë¥É¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¥¿¥Õ¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡¢ÀìÍÑ¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Î3¤Ä¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡£
´ð½à¼Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¤Î¡ÖROCK CREEK¡×¤Ë¤âÁõÃå¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀèÂå¤È¤Ê¤ë3ÂåÌÜT32·¿¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¡×¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤â¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò³Ú¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢T32·¿ÍÑ¡ÖSOTOASOBI ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤âÀßÄê¤·¤¿¡£
Æü»º¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ëvs ¥È¥è¥¿ ¥Ï¥ê¥¢¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÅ°ÄìÈæ³Ó
¥Û¥ó¥ÀZR-V vs Æü»º¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¤òÅ°ÄìÈæ³Ó
Æü»º¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ëvs¥¹¥Ð¥ë ¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼Å°ÄìÈæ³Ó
Æü»º¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¿·µìÈæ³Ó¡¦É¾²Á
Æü»º¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë»î¾èµ¡¦É¾²Á
Æü»º¤ÎÅÅÆ°4WD¡Öe-4ORCE¡×¤Î¼ÂÎÏ¤òÀã¾å¤Ç»î¤¹¡ª
Æü»º¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¿·¼Ö²Á³Ê
|¶îÆ°
|¥¨¥ó¥¸¥ó
|¥·¡¼¥È
|¥°¥ì¡¼¥É
|²Á³Ê¡Ê±ß¡Ë
|2WD
|KR15DDT-
BM46
|2Îó
|S
|3,843,400
|X
|4,049,100
|G
|4,646,400
|4WD
(e-4ORCE)
|KR15DDT-
BM46-MM48
|£²Îó
|S e-4ORCE
|4,038,100
|X e-4ORCE
|4,349,400
|G e-4ORCE
|4,946,700
|3Îó
|X e-4ORCE
|4,479,200
Æü»ºT33·¿¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¡ÖSOTOASOBI¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×²Á³Ê
|²Á³Ê¡Ê¼èÉÕÈñ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë
|T33·¿ ¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ëÍÑ*4
|241,425±ß
|ROCK CREEKÍÑ*5
|232,155±ß
|T32·¿ ¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ëÍÑ
|242,997±ß
¡öT33·¿ ¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ëÍÑ¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸°ÊÁ°¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤âÁõÃå²ÄÇ½¡£