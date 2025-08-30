「HG ガンダムベース限定 メッド」発売中！ 「逆シャア」でハサウェイやブライトが搭乗した作業用MSが立体化【ガンダムベース撮り下ろし】
「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」に登場した作業用小型MS「メッド」がプラモデル化され、ガンダムベース限定アイテムとして発売された。
「HG ガンダムベース限定 メッド」。8月23日発売。価格は2,200円。ガンダムベース販売商品
このメッドは2本の腕と4本の脚を持つ小型の作業用MSで、「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」でハサウェイがロンド・ベルのラー・カイラムに潜入する際に搭乗。その父親のブライトもアクシズ分断工作のために使用している。【メッド｜昼MS【ガンチャン】】
作業用MSがガンダムベース限定アイテムとして発売されるのは「HG TOLRO-800 -トロハチ-」、「HG ドラケンE」に続く3機種目で、これまでの2機種と同様ノンスケールの仕様だ。キャノピーの開閉やアーム部分の伸縮、パーツ差し替えによる脚部の展開などのギミックを備えている。
写真は閉じた状態となるが、キャノピーは開閉が可能だ
アームは伸縮が可能で、マニピュレータは開閉機能がある
トロハチやドラケンEとは違った雰囲気の機体で、半球の大きなキャノピーに細くて長い手脚は、立体で見てみるととても愛嬌があり可愛い。コクピットも再現されているのでフィギュアなどを載せてみるのも面白そうだ。
脚はパーツの差し替えで設置した状態にもできる
コクピット内部も再現されている
パッケージのイラストは描き下ろしのもの。登場作品「逆襲のシャア」のロゴが入る
8月29日現在、ガンダムベースの一部店舗では在庫切れになっているところがある。これから購入予定の人はガンダムベース公式サイトの在庫情報を確認してほしい。
