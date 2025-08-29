【殿堂入りレシピ】鶏むね肉でもOK！揚げない「フライパン酢鶏」

フライパンで完成！夏に嬉しい揚げないおかず

人気の定番中華と言えば、酢豚。暑い夏は油で揚げるのが大変で、ついパスしてしまう人も多いかもしれません。でも、今回ご紹介するレシピなら揚げないので便利。豚肉の代わりにリーズナブルな鶏むね肉を使っているのも、推しポイントです。

下準備をしたらフライパンで一気に調理を

1. フライパンを熱して油をひいたら、ひと口大にカットして片栗粉をまぶした鶏肉を入れて炒めます。焼き色がついたら、乱切りにした玉ねぎやレンチンしたにんじん、調味料をイン。





2. フタをして7分焼いたら、ピーマンをプラス。再び3分フタをして焼きましょう。これで出来上がり。





1000人が絶賛した神レシピ登場！

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「酢豚はハードルが高かったけれど、これなら気軽に作れます」「揚げてないのにしっかり照りが出て嬉しい」「鶏肉がやわらかくて絶品でした」など、喜び＆感動のコメントがたくさん届いていますよ。





揚げなくてもあの人気のレシピができるなんて感動です。何かと物入りな夏には、リーズナブルに作れるところも高ポイント。甘酸っぱい味わいは、食欲が落ち気味の暑い日にピッタリ。一度食べたらヤミツキになる酢鶏、今後はスタメン入り確実ですね。(TEXT：森智子)