床に横たわって寝ているのは一匹の猫ちゃん。しかし、その倒れ方が絶妙すぎて……。記事執筆時点で119万表示を突破した投稿には、「なかなかの現場猫様」「暑さでやられた猫って感じ」「火曜サスペンス劇場」などの声が寄せられ、SNSをにぎわせています。

【写真：ダイイングメッセージが残っていれば完璧なのに…床で寝ている猫を見たら→『まさかの体勢』】

まるで「誰かにやられた」猫

Xアカウント「しじみとん」に投稿されたのは、サーキュレーターの前で大胆に倒れ込む猫の「しじみ」さん。無防備におなかを見せ、片手を伸ばしたまま眠る姿は、まるで「誰かにやられた」かのよう。

そんな衝撃的な寝方をするしじみさんの写真と共に、飼い主さんは「これでダイイングメッセージが残っていれば完璧なのに」とコメント。ユーモアたっぷりのひと言が加わったことで、投稿はさらに大きな反響を呼びました。

コメント欄は大盛り上がり！第二の現場も？

この一枚をきっかけに、「チョークで囲いましょう」「犯人はまたたび」「連日起きる事件の数々…」といったツッコミが続々。中には加工でダイイングメッセージを添えたり、自宅の猫を現場風に撮影して投稿する人、現場検証を再現する人まで現れ、コメント欄は盛り上がりを見せました。

さらに「うちにも死体がいるが、やはりメッセージはない」といった共感の声や、「マイケルニャクソン♡」とユニークな表現も飛び出すなど、さまざまな反応が寄せられています。

何気ない寝姿が「事件現場」のように見えてしまい、ここまでの盛り上がりに発展させてしまうのは、猫ならではの魅力といえるでしょう。この現場感あふれる投稿には、すでに6.1万いいねが集まり、多くの人の笑いを誘っています。

Xアカウント「しじみとん」では、今回のしじみさんをはじめ、2匹の元野良猫さんたちが登場。飼い主さんのおうちでのびのびと元気に暮らす姿が数多く紹介されています。ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「しじみとん」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

