年収950万円の部下が明かす、大手から来た役員が「ポンコツ扱い」されているワケ

上司とは、いざという時に頼りになる存在であってほしい。しかし、世の中には「この上司はダメだ」と部下に見限られてしまう人もいるようだ。投稿を寄せた40代男性（営業／年収950万）は、大手企業から転職してきた取締役が「口だけで何のスキルも経験もなく、全く役に立たない」と明かす。

「前職の武勇伝的なことばかりで現職の企業規模や事業内容、ビジネス手法とそぐわない指示ばかり出すので、現場からは『ポンコツ』扱いされています」

過去の自慢ばかりで今現在の仕事ができない上司では、部下からの信頼を得られるはずもない。（文：境井佑茉）

トラブルに全く対応しない上司「あんた責任者じゃないのか？」

同じく上司に不満があるという、鳥取県の40代女性（医療・福祉・介護／年収600万）。その上司は、問題が起きても全く対応せずに丸投げするのだそう。

「ある時介護現場で食事トラブルが起き、おさめてほしいとスタッフが呼びに来たが席から立とうとしないので代わりに私が対応。上司は『ありがと〜』の一言」

責任を取る立場であるのにもかかわらず、何もしない上司には疑問が浮かぶ。手を離せない状況であったとしても、一言指示を出すくらいはしてほしいものだ。これには女性も、

「あんた責任者じゃないのか？と思いました」

と呆れを見せた。

※キャリコネニュースでは「『この上司はダメだ』と思った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/TRBML597