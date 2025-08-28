「Maid Maison『はにかみ彼女』柊紗乃」が2026年6月に発売イラストレーターピロ水氏が手掛ける「はにかみ彼女」から年下幼馴染が立体化
価格：33,000円
DMM Factoryは、フィギュア「Maid Maison『はにかみ彼女』柊紗乃」を2026年6月に発売する。価格は33,000円。
本商品はイラストレーターピロ水氏のオリジナルコンテンツ『はにかみ彼女』たちの描き下ろしメイド衣装姿のフィギュアで、ツイてない年下幼馴染"柊紗乃"が1/6スケールフィギュア化。
ピロ水氏の繊細なイラストを元に立体化され、オリジナルのメイド衣装もコマく造形されている。大胆に開いた胸元やスカートのスリットとセクシーさを演出しつつ、手にはオムライスとケチャップを手にした可愛らしさも表現されている。
毛先も細かく造形され、ウィンクする表情も丁寧に表現されている。
Maid Maison「はにかみ彼女」柊紗乃
スケール：1/6
サイズ：全高約200mm
※画像は監修中のもので、実際の製品とは異なる場合があります。