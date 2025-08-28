ÌðÂô±ÊµÈ¡Ö²Î¤¦¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¡¢·ã¤·¤¤²»³Ú¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¡×µ©Âå¤Î¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤¬¸ì¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î¿¼¤¤»×¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤ÎÀ¼¡ãÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡ä
9·î24Æü(¿å)¤Ë¼«¿È6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖI believe¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÌðÂô±ÊµÈ¤¬¡¢8·î24ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ã¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡ä¤ËÅÐ¾ì¡£ÎÓ¤òÊ¹¤¼ê¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿²»³Ú³èÆ°¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£±Ô¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹´¶³Ð¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½ã¿è¤Ë²»³Ú¤È¸þ¤¹ç¤¦ÌðÂô¤Î°ì¸À°ì¶ç¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤âÇ®¤¤´¶ÁÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö"¤³¤Î»þÂå¤¬Íè¤Æ¤ë"¤È¤¤¤¦´ª¡£¤½¤ì¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡×
¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Ä¾Á°¡¢9·î14Æü¤Ë¤Ï¡¢76ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÌðÂô¡£ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¸ø±é157²ó¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÆüËÜ¿ÍºÇÇ¯Ä¹¸ø±é¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Á¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¾ðÇ®¤Î±ê¤òÇ³¤ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÌðÂô¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ËÁÆ¬¤«¤é¡ÖËÍ¤â50Ç¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡Ø¥ï¥ª¡ª50Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£³¹¤«¤é³¹¤Ø¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼ò°û¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È"YAZAWAÀá"¤ò¤¤«¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î´é¤âÇÁ¤«¤»¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÌðÂô¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¿¥ª¥ë¡£¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌðÂô¼«¿È¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¸ª¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÂçÈ½¤Î¥í¥´Æþ¤ê¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤âÉ¬¿Ü¥°¥Ã¥º¤Î°ì¤Ä¤À¤¬¡¢¡ÖºÇ½é¤ÏËÍÀìÍÑ¤Î´À¿¡¤¥¿¥ª¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÖËÍ¡¢´À¤Ã¤«¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ä¤ë¤È´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Î¥¿¥ª¥ë¤À¤È¾®¤µ¤¤¤«¤é¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ç¿¡¤¤¤Æ¡¢ÌÌÅÝ¤À¤«¤é¸ª¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ø¥Ü¥¹¡¢¥¿¥ª¥ë³Ý¤±¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ë¥¶¥Þ(»Ñ)¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò¥°¥Ã¥º²½¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿°Õ³°¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇµÙÂ©¤ËÉáµÚ¤·¤¿ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤âÌó10Ç¯Á°¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÇÄÌÃÎ¡¦³ÎÇ§¤Ç¤¤ë»þÂå¤¬Íè¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢ÀäÂÐ¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö·ÈÂÓ¥µ¥¤¥È¤â¡¢ºÇ½é¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÌðÂô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£(¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë)¡ØÀ¤¤ÎÃæ¤¬¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥Ü¥¹¡¢¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ø¤¤¤¤¤Í¡¢ÌÌÇò¤¤¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤¹¤°¾è¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£ÌÌÇò¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤³¤Î»þÂå¤¬Íè¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´ª¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¾è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤â¡£»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶³Ð¤Î±ÔÉÒ¤µ¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£
¢£¡ÖÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¤«¤é¡¢ÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¡×
ÌðÂô¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÏÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Êº£¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¤â¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö²ñ¾ì¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡¢Ç¯ÎðÁØ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤«´À¤È¤«¡¢¿´¤ÎÉôÊ¬¤ÏÃ¯¤¬¸«¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£60ºÐ¤¬¸«¤Æ¤â20ºÐ¤¬¸«¤Æ¤â¡¢ÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤ÏÅÁ¤ï¤ë¤È¿®¤¸¤¿¤¤¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿ÌðÂô¡£¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯µÍ¤á¤«¤±¡¢¥é¥¤¥ÖÃæ¤ËµÒÀÊ¤ÇË½Æ°¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò³«¤«¤ì¤¿¾ì¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Î¤â¡¢ÌðÂô¼«¿È¤Î°Õ»×¤À¤Ã¤¿¡£ÌðÂô¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ø¼ò°û¤ó¤Ç¥í¥Ã¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ìÊý¤Ç¡¢Åö»þ¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Æ¤â¹Ô¤¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤¿¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÌðÂô¤Ï°û¼ò¤ä¥³¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¤òÀßÄê¡£¸Å»²¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¿·¤·¤¤Èâ¤ò³«¤±¤ë¤«¤é¡¢ÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¤«¤é¡¢ÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¡×¤ÈµÒÀÊ¤ËÁÊ¤¨Â³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò´Ó¤¤¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡¢¹Ô¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤ó¤À¤ó¤½¤ì¤òÇï¼ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡×¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤Âå¤¬½¸¤Þ¤ë³«¤«¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ï³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤¹¤Ù¤Æ¤Îº¬¸»¤Ï¡¢ÌðÂô¤Î¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ï³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¡£¡Ö¤¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Î1¶Ê¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡Ø¤¨¡ª¤â¤¦2»þ´Ö°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï²Î¤¦¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¡¢MC¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡£·ã¤·¤¤²»³Ú¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë²»³ÚÄ°¤«¤»¤Æ¤ë¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦»×¤¦¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿ÌðÂô¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç²Î¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤ÈÀµÄ¾»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡Ø¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤Î¡Øº£¤Î¤È¤³¤í¤Ï»ß¤á¤ëµ¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡¢¤³¤ì¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µîÇ¯¤Î75ºÐ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡Ø±Ê¤Á¤ã¤ó¥¥ì¥Ã¥¥ì¤À¤Ã¤¿¤è¡Ù¡£¤³¤ó¤ÊÍÀ¤á¸ÀÍÕ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£ÆüËÜ¥í¥Ã¥¯³¦¤Î¥È¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿Ô¤¤Ì¾ðÇ®¤¬¡¢¥È¡¼¥¯¤ÎÃ¼¡¹¤«¤é¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÌðÂô¤Ë¡¢Ç®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¡¦ÎëÌÚµþ¹á¤â¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ÏÌðÂô¥Õ¥¡¥ó¤Î"ÀµÁõ"¤Ç¤¢¤ëÇò¥Ñ¥ó¥Ä¤ÈÇò¥Ï¥Ã¥È»Ñ¤Ç»²Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÎëÌÚ¡£¡Ö¥¿¥ª¥ë¤âÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤·¡¢µÒÀÊÁ´ÂÎ¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¹âÍÈ´¶¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢ÌðÂô¤µ¤ó¤Î¶Ê¤ä¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ð¤«¤ê¤À¤È»×¤¦¤·¡¢À¸¤¤ëÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¥¹¥¿¡¼¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤ò¸À¤¦¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤â°¦¾ð¤¬¤³¤â¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤ÌðÂô±ÊµÈ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ®¤¤¥È¡¼¥¯¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ¹¤¯Â³¤±¤Æ¤ë¿Í¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¡ÖÌðÂô¤µ¤ó¡¢¤µ¤¹¤¬°ìÎ®¡ª¡×¡ÖÏÃ¤·Êý¤¬¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÌðÂô¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¤Î»×¤¤¤äÌðÂôËÜ¿Í¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿"YAZAWAÅÁÀâ"¤Î°Õ³°²á¤®¤ë¿¿¼Â¡¢²»³Ú³¦¤Î¥¿¥Ö¡¼¤À¤Ã¤¿Ãøºî¸¢¥Ó¥¸¥Í¥¹³ÎÎ©¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥È¡¼¥¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á´ÊÔ¤¬TVer¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
