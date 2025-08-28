水卜麻美アナや岩田絵里奈アナも、日テレ“人気アナへの登竜門”的番組に新人アナ抜てき
日本テレビの五十嵐にいかアナ（22歳）が、8月27日に公開された、「オードリーのNFL倶楽部」公式YouTubeの動画で、「NFL倶楽部」の新アシスタントになるとの発表を受け、歓喜した。
水卜麻美アナや徳島えりかアナ、岩田絵里奈アナなど、人気アナウンサーが新人時代に出演して注目を浴びてきた、登竜門的な番組「オードリーのNFL倶楽部」。そのアシスタントに、新人の五十嵐にいかアナが抜てきされた。
五十嵐アナは「本当に心臓が飛び出ています」と驚くと共に、入社前から好きな芸人がオードリーで、オードリーと共演できることに歓喜。
上司のラルフ鈴木アナが「ずっと好きだ好きだっていうのはね、あの、聞いてましたけれども、改めてオードリーさんのどんなところが好きなんですか？」と質問すると、五十嵐アナは「1番はおふたりがお話している時に本当に仲良しなんだなっていうのが会話から伝わってくるところが大好きで、お互いの関係がもう見てるだけで伝わってくるので、見ているとほんわかした気持ちになる。息がぴったりなのが大好きです」と答えた。
さらに「特にどっちの方が好きとかあるんですか？」という質問に、五十嵐アナは「若林（正恭）さん！」と即答。「すごく知的というか、もう本も読んでいるんですけど、いろんなコンプレックスを抱えながらもそれをもう武器にしちゃう強さが大好きなんですよね」と語った。
